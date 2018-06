Debatindlæg af Uffe Elbæk, politisk leder, Alternativet

BT spørger i sin leder, hvem der rydder op, når festen slutter. Det gør vi i Alternativet, det er faktisk derfor, vi er her

Vi har hørt det til hudløshed, vi kender sangen. Faktisk har den spillet i baggrunden som elevatormusik siden Alternativets spæde start. Temaet er sat på repeat: Alternativet er drømmere, ikke realister. Og regne kan vi heller ikke.

Vi er i fuld gang med oprydningen! Oprydningen efter en uhæmmet vækstfest og rovdrift på kloden, som truer alt liv på den

Senest kunne jeg læse en leder i denne avis om mit visionsoplæg ’Det næste Danmark’, der – på baggrund af forsimplede udregninger fra Finansministeriet – konstaterede, at vi er gode til at holde fest, men ikke vil rydde op bagefter.

Til det kan jeg bare sige: Vi er i fuld gang med oprydningen! Oprydningen efter en uhæmmet vækstfest og rovdrift på kloden, som truer alt liv på den.

I Alternativet er vi nemlig ikke bare visionære, vi er også realister. Vi er realister, når vi lytter til forskerne, der fortæller os, at vi skal skifte drastisk kurs for at bevare muligheden for vores eksistens på denne planet. Vi taler altså om vores overlevelse. Mærk det lige i maven, og fortæl os, at det er os, der er urealistiske, når vi insisterer på handling. Det urealistiske er at tro, at vi kan fortsætte som hidtil. Det er den logik, der er på månen.

Så ja, det er os, der er realisterne. Men vi er naturligvis også drømmere. Vi drømmer om et langt grønnere, mere demokratisk og retfærdigt Danmark. Men vi er skam ikke de eneste drømmere i dansk politik. Det er det regerende flertal også. Her består drømmen i, at Danmark og verden kan være i morgen, som den var i går. At vi kan blive ved med at spise, rejse og forbruge, som vi altid har gjort. Man drømmer om, at en eller anden banebrydende teknologi lige om lidt kommer og redder os alle sammen fra klimasammenbruddet. Se, dét er utopisk. Når huset brænder, kan vi ikke læne os tilbage og vente på, at nogen opfinder et supereffektivt sprinkleranlæg til at slukke branden.

Når jeg i debatoplæg som ’Det næste Danmark’ tager det lange lys på og giver min vurdering af, hvilke veje vi kan overveje at tage for at rykke samfundet til et nyt og bedre niveau med mere frihed og fællesskab, så sker det det uundgåelige: embedsmændene bliver straks sat i arbejde, Excel-arkene gløder og spørgsmålet runger igennem de ministerielle gange:

»Hvad koster det?«

Lad mig slå én ting fast og samtidig punktere en sejlivet myte, vi hører igen og igen: Når vi fremlægger konkrete politiske forslag i Folketingssalen er de selvfølgelig finansieret krone til krone. Selvom andre har været dybt politisk uenige om indholdet i vores finanslovsforslag, har vi hver eneste gang fået anerkendelse for, at de har været fuldt finansierede.

Hvis vi møder alle idéer med et »jamen, hvor skal pengene komme fra? Det kan jo slet ikke lade sig gøre!,« så ender vi med at stå i stampe, vi ender med at stivne til et stillbillede af det, vi allerede har skabt. Og som en fisk, der synker til bunds, hvis den ikke svømmer, vil Danmark og verden gøre det samme, hvis vi ikke ser realistisk på vores udfordringer og med vilde visioner løfter debat til handling.

I Alternativet er vi ikke bange for regneark, for realisme eller for at rydde op. Vi er bange for at gå i stå.

Så bare rolig: Vi skal nok finde pengene. Vil I være med til at finde drømmene?