Stress, delvist synstab og nu dialogkaffe.

Stress og delvist synstab var nogle af de konsekvenser, som Özlem Cekic oplevede, da hun var på medlem af Folketinget hos SF. En af årsagerne var, at hun blev udsat for voksenmobning. Det snakkede hun med om, da hun var med i B.T. Live.

Det kom sig af, at hun tilbage i 2012 ville stemme imod skattereformen, som resten af hendes parti ville stemme for, da de sad med i regeringen. På et møde var hun det eneste punkt på dagsordenen. Det skulle afgøres, om hun skulle have frataget sine ordførerskaber.

»Det er et enormt barsk miljø, der er på Christiansborg,« siger Özlem Cekic.

Her kører Özlem Cekic væk fra sommergruppemødet. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix. Vis mere Her kører Özlem Cekic væk fra sommergruppemødet. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix.

Özlem mistede alle sine ordførerskaber og gik ind i en tid med mobning. En af de episoder hun husker bedst, er en frokost i Snapstinget. Folketingets frokostsal. Her gik hun hen til hendes partifællers bord og spurgte om den sidste stol var ledig. Det var den ikke, fik hun at vide. Hun kunne nu se fra hendes plads, at stolen aldrig blev optaget.

Et stykke tid efter, Özlem fik frataget sine ordførerskaber, blev det tid til partiets sommergruppemøde. Her var der hyret en konsulent ind, der skulle være med til at styrke fællesskabet i partiet.

Den præmis kunne et par af Özlems partifæller dog ikke købe ind på. Der var masser af fællesskab. Der var bare en, som ødelagde det for de andre. Mellem linjerne var det Özlem. Men på et splitsekund sagde en af Özlems kollegaer, at alle jo godt vidste, det var Özlem, det handlede om.

»Da vedkommende siger det, så er der en ting, jeg tænker på: jeg skal bare ikke græde,« husker Özlem, at hun tænke.

Özlem Cekic opfordrer via sin organisation til mere konstruktiv dialog - bland andet gennem en kop dialofkaffe. Foto: Sofie Matiassen/Ritzau Scanpix Vis mere Özlem Cekic opfordrer via sin organisation til mere konstruktiv dialog - bland andet gennem en kop dialofkaffe. Foto: Sofie Matiassen/Ritzau Scanpix

»Christiansborg er jo meget som alle mulige andre arbejdspladser. Forskellen ligger i, at alting er meget mere forstærket derinde,« siger Özlem Cekic.

Og hvad så med den dialogkaffe? Det er Özlem i dag en stor tilhænger af efter sin tid i Folketinget.

Hun er nu generalsekretær for Foreningen Brobyggerne – Center for Dialogkaffe. Her målet blandt andet at skabe et rum, hvor der er plads til at være uenige og skabe den konstruktive debat.

Hun har for ganske nyligt udgivet bogen, ‘Tak for Kaffe’, som blandt andet handler om, hvordan man får gang i den konstruktive debat. For det har været en mangelvare.

Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix. Vis mere Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix.

En mangelvare som hun selv har bidraget til, men som hun bestræber sig på at blive bedre til.

“»Min intention er ikke at være bedrevidende eller belærende. Jeg kan bare sige, jeg selv er blevet opmærksom på, at jeg har fucket det op. Jeg er også en del af problemet,”«siger Özlem Cekic.

Kan du forstå, at dit parti blev sure på dig i 2012?

“»Jeg kan godt forstå, de var frustreret. Det kunne jeg ikke dengang. På det tidspunkt var jeg så optaget af konflikten. Mine kollegaer fik så mange hademails, hvorimod jeg fik en masse kærlighed, fordi jeg havde stået inde for mine holdninger. Det er da klart, de var sure,« siger Özlem Cekic.