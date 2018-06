Kære leder i det offentlige: Hvad gør du for at nedbringe sygefraværet på din arbejdsplads?

Hvad gør du for at skabe så sundt et arbejdsmiljø, at dine medarbejdere trives og er glade for at gå på arbejde?

Jeg stiller spørgsmålet, for noget er galt. Sygefraværet i det offentlige er alt for højt sammenlignet med det private. Det koster borgerne dyrt.

Det er ulykkeligt for den enkelte at være en del af et usundt arbejdsmiljø, som gør medarbejderne syge. Det er også trist for dem, som det offentlige system er til for: Borgerne.

Sygedage går ud over servicen på f.eks. plejehjem, sygehuse og daginstitutioner. Højt sygefravær koster dyrt, og det gør velfærden ringere, end den burde være.

Tal fra Finansministeriet viser, at sygefraværet lå på henholdsvis 11,7, 10,7 og 8,3 dage i 2017 for kommunalt, regionalt og statsligt ansatte.

Til sammenligning var sygefraværet på det private område i gennemsnit syv dage.

Det er en ret stor forskel. Hvis man kan nedbringe det offentlige sygefravær med bare to dage, så kan der ifølge Finansministeriet ansættes 4.000 fuldtidspersoner ekstra.

En opgørelse fra CEPOS viser desuden, at der kan frigøres 1.000 ekstra SOSU’er, hvis sygefraværet reduceres til gennemsnittet i de fem kommuner med det laveste sygefravær.

For mig at se understreger tallene endnu engang, at private aktører over en bred kam er bedre til at skabe et godt og effektivt arbejdsmiljø. Står det til Liberal Alliance bør vi lægge langt flere opgaver i udbud i kommunerne, for vi kan ikke leve med det store ressourcespild, som det offentlige efterlader. Det er borgerne ikke tjent med.