Selvom hun netop har modtaget prisen for årets mest plantevenlige politiker, er der stadig plads til forbedringer hos hende selv, indrømmer politikeren Ida Auken.

Den tidligere miljøminister fra De Radikale har ikke rørt kød i hele januar, men indrømmer, at hun langt fra er perfekt.

»Jeg spiser også kød og spiser ikke altid perfekt. Jeg røg også en halv cigaret forleden. Jeg fik det til gengæld så utroligt dårligt, at jeg aldrig gør det mere.«

Ida Auken var gæst i B.T. Live for at diskutere, hvorvidt danskerne skal spise mindre kød, og her fik hun straks en lang række følgere på nakken med beskeden om, at hun skulle blande sig helt uden om, hvad de putter i munden.

Kunne du finde på at droppe kød for klimaets skyld?

»Jeg er ked af, at når vi taler om problemerne, bliver folk personligt ramt. Jeg er ikke ude på at sige, hvorvidt vi er gode eller dårlige mennesker.«

»Jeg er bare ude på at sige, at vi har nogle udfordringer, som vi er nødt til at gøre noget ved.«

Ida Auken har taget VeganerUdfordringen i januar og har derfor ikke rørt kød hele måneden. Men derudover er hun ikke det bedste forbillede, indrømmede hun og fortalte, at hun flyver stadig engang imellem i forbindelse med sit arbejde

»Men det er blevet mindre de seneste par år. Det skal give mening.«

Måske er det rigtige at blive hjemme Ida Auken

»Lige nu overvejer jeg at sige nej til at tage til Schweiz og være keynote-taler for 400 unge mennesker, der vil forandre verden. Der kan jeg måske godt forsvare at en flyvetur og fortæller dem om klimaet.«

Du kunne ikke tage toget?

»Jo, det tager omkring et døgn hver vej. Men så bliver jeg nødt til at sige, at jeg har to små børn. Selvom det er deres fremtid, jeg kæmper for, hvad er så det rigtige at gøre?«

»Måske er det rigtige at blive hjemme. Jeg siger nej til mange invitationer. Bare dette år har jeg sagt nej til ture til Indien, Canada og USA,« sagde Ida Auken og fortalte, at hendes børn på seks og ni år kun har fløjet to gange i deres liv.

Her ville jeg ønske, at dansk landbrug gik forrest Ida Auken

I stedet får familieferierne i stedet til blandt andet Bornholm og Sverige.

»Jeg er ikke hverken særlig ‘ren’ eller perfekt, når det kommer til klimaet. Men jeg prøver at tage ansvar for mit eget liv. Det behøver ikke at betyde nul flyture. Det handler mere om moderation.«

Udover at hun håber, at danskerne vil sænke kødforbruget, har Ida Auken en bøn til det danske landbrug.

»Da jeg skulle leve vegansk i en måned, kiggede jeg på en erstatningsost, som havde så høj en mættet fedtprocent, at jeg aldrig ville give det til mine børn. Så kunne jeg ligeså godt give dem trestjernet salami.«

Forbrugerrådet Tænk har tidligere gjort opmærksom på, at plantebaserede varer, der kopierer kød og mejeriprodukter, ofte er relativt kunstige produkter med klimabelastende tilsætningsstoffer.

»Her ville jeg ønske, at dansk landbrug gik forrest og forsøgte at gøre de mange produkter bedre.«