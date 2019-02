Det er farligt at stege bacon. Det sagde de i radioen i tirsdags, og jeg er endnu ikke helt kommet mig over forskrækkelsen.

Jeg vidste jo godt, at bacon ikke ligefrem er helsekost, men jeg vidste ikke, at selve tilberedelsen udvikler lige så mange farlige partikler som 22 lastbiler i tomgang på Rødovrevej.

Det ved jeg nu. Og så kan man hændervridende lægge den advarsel oven i alle de andre, der gør livet til noget af en risikabel affære.

Vidste du f.eks., at køleskabe og kummefrysere af lidt ældre årgang ikke kan åbnes indefra? Og at du derfor risikerer at ende overordentlig stivfrossen, hvis du tilfældigvis kryber derind nu og da? Det tror jeg ikke at mange gør, men det afholder ikke fabrikanter fra at advare om det, har jeg set. Bare så du ved det.

Du skal også tage dig i agt for forlængerledninger. Man kan læse på nettet, at man ALDRIG må forbinde en forlængerledning med en anden. Jeg troede ellers, at det var selve ideen med forlængerledninger.

Men nu har jeg har optalt mine egne, og jeg har 23 forbundne forlængerledninger, hvilket vel stort set gør dem til en større trussel end mit samlede indtag af tobak og rødvin. Så nu skriver jeg til Sundhedsstyrelsen, at jeg desværre må nedprioritere min kamp mod tobakken for at have tid til at bekæmpe ledningerne.

Dertil kommer som bekendt også hvidt brød, flerumættede fedtsyrer, dieselbiler, bjørnekloen og 471 andre meget farlige ting.

De er alle sammen dukket op i min levetid, for da jeg var barn var vi kun bange for vilde dyr. Og så var det ikke værre, for de fleste af dyrene boede nede i Afrika. Og de var alligevel ikke farligere, end at vi ret hurtigt begyndte at samle ind til dem.

Så var den trussel væk ligesom de fleste andre. Vi er historisk mere trygge og sunde end nogensinde. Vi burde ikke være så bange for alt muligt. Men det er vi.

Undersøgelser viser, at vi frygter at blive ramt af alt muligt fra terror og klimaændringer i den ene ende til afløbsrens og piskefløde i den anden.

Det betyder øjensynligt mindre, at de fleste af os ikke dør af den slags ting. For meningen med vores frygt er en helt anden, nemlig at indkapsle alt det, der truer det perfekte liv. Vi er forheksede af levealder, sundhed, tryghed, varme hænder og evig lykke. Og helst også et evigt liv. Så vi frygter for en sikkerheds skyld.

Psykologer siger ganske vist, at vi ikke kan kontrollere alt i vores liv. Men hvad ved de om det, når man samtidig kan læse på nettet, at man kan blive kvalt i sin persiennesnor? Og hvad med tørretumbleren, som ifølge instruktionsbogen kan bryde i brand, hvis du bare en enkelt gang glemmer at tømme fnugfilteret?

Hurra, så har vi to ting at frygte på samme tid. Det går den rigtige vej. Det hændervridende menneske er kommet for at blive

Hundelorte er farlige, man kan glide i dem og få kraniebrud. Varmefyret i kælderen kan udlede kulilte. Man kan falde ned af trapperne inde i huset, og man kan skvatte i brusekabinen og slå to tænder ud, hvis man passerer blandingsbatteriet på vej ned.

Og så er der den nye trussel, den morderiske bacon i køkkenet. Vi taler om afbrænding af tunge fedtmolekyler, så eksperten i radioen anbefalede forleden, at man holder afstand til panden.

Det kræver så en paletkniv på tre meters længde. Og samtidig siger et andet køkkenråd, at du netop aldrig må forlade dine pander, fordi de udgør en risiko for brand.

Hurra, så har vi to ting at frygte på samme tid. Det går den rigtige vej. Det hændervridende menneske er kommet for at blive.