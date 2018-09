Jeg klager til Københavns Kommune efter hårrejsende DR-program om mulig svindel for mange millioner kroner.

Jeg er rystet over afsløringerne i udsendelsen 'Afsløret - hvor er min mentor', som blev sendt på DR mandag aften.

I programmet blev det afsløret, at nogle af kommunernes underleverandører overfakturerer for ydelser, som aldrig er blevet leveret. Det vil sige, at de skriver langt flere timer på regningen, end de reelt har brugt med borgeren, og scorer derved kassen. Der kommer et program mere om disse afsløringer på DR den 1. oktober.

Men København står desværre ikke alene. Syge borgere på kontanthjælp og andre lave ydelser er blevet en milliardforretning for underlødige underleverandører, som huserer i København og i andre kommuner. De huserer som jobcentrenes forlængede arme ved at udbyde mentorordninger for aktivitetsparate syge og handicappede borgere, som så bare ikke får den tid med mentorerne, som kommunen er blevet faktureret for.

Er der noget helt galt på jobcentrene i Danmark?



Det er vanvittigt at være vidne til, at kommunerne jonglerer med skatteydernes penge, som om det var deres egne. Ydermere giver det stof til eftertanke, at de store supermarkeder Coop, Føtex, Netto, Jysk og byggemarkeder som Jem & Fix er storforbrugere af folk i løntilskud aka gratis arbejdskraft. Nogle af firmaerne får ovenikøbet betaling for at aktivere den syge - blandt andet 7-Eleven.

Nogle kommuner accepterer gladeligt overfakturering af mentorforhold, viste DR i udsendelsen. I hvert fald førte de ikke det nødvendige tilsyn, så det kan opdages, at man betaler for noget, som ikke har fundet sted. Således scorer de store firmaer bag store summer i flæng.

Dette skal naturligvis stoppes. Jeg vil omgående kontakte Ankestyrelsen, som står for tilsyn med kommunerne, om at føre en tilsynssag i København med fokus på underleverandørerne, som griner hele vejen til banken.



Syge familier ramt af kontanthjælpsloft og integrationsydelse og enlige og familier, som i forvejen er hårdt ramt, udnyttes på det groveste. Og de store koncerner sparer penge til lønudgifter, forsikring og pensioner. De medvirker samtidig til løndumping og ulige vilkår for de ansatte.

Det rammer også dig en dag - eller nogen du kender. Tør du for eksempel blive syg?



Hvis en stor del af de syge og handicappede på kontanthjælp tilsammen kan udfylde 5.000 fuldtidsstillinger a 120,00 kroner x 37 timer ugentligt, så er den første milliard sparet. Og hertil skal så lægges pension, feriepenge forsikring m.m.



Men det vedrører ikke kun os syge borgere. Hvorfor vil du som lønmodtager og skatteyder finde dig i, at der skaltes og valtes med forholdene ude på arbejdspladserne fuldstændigt med velsignelse fra regeringen, samt at din arbejdsgiver er medvirkende til løndumping og ulige vilkår for de ansatte?



Jeg forstår ikke, at den raske del af befolkningen, hvoraf mange selv vil blive ramt af den inhumane lovgivning på beskæftigelsesområdet, ikke reagerer.



Jeg fatter simpelthen ikke, at fagforeningerne ikke er fremme i skoene for at beskytte deres medlemmer og skatteydernes penge. Jeg ved, at LFS, FOA og 3F er

med i kampen, men HK, som repræsenterer en stor del af medarbejderne i det offentlige, reagerer ikke, når jeg henvender mig med disse problemer.

Jeg har som formand for foreningen Jobcentrets Ofre gentagne gange forsøgt at få en dialog med HK for at få stoppet ulovlighederne på området - de repræsenterer trods alt nogle tusinde medarbejdere i det offentlige. Men de reagerer helst ikke på mine henvendelser.

Undertegnede er måske for hård i retorikken? Meget muligt, men den ekstra hårde tone er nødvendig, når de ikke har forstået mine tidligere henvendelser skrevet i djøf-formuleringer og kancellisprog.

Det skulle vel ikke være, fordi nogle af dem sidder fast i skruestikken på Mette Frederiksen (S), som er ansvarlig for en del af lovgivningen på beskæftigelsesområdet, samt andre politikere i den blå liga på Borgen?



Jeg er rystet.