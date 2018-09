For hundredetusindvis af unge mennesker, så er sommerferien nu overstået, og studiebøgerne kalder igen...

For cirka 65.000 unge gælder det om at starte på et helt nyt studie. Denne kategori falder jeg selv i, da jeg lige er startet på Copenhagen Business School.

Fælles for os alle er, at vi får betalt vores uddannelse af staten og ikke selv skal punge ud. Det er en af goderne ved at bo i Danmark. Oveni får alle studerende penge for at studere, og det er endda verdens højeste SU.

Altså alle studerende bortset fra dem, der giver den en ekstra skalle ved siden af studiet og dermed tjener for meget, så de enten bliver trukket i SU eller slet ikke kan få noget.

Det er fuldstændig absurd, at man i Danmark skal straffes for at yde en ekstra indsats

Det er fuldstændig absurd, at man i Danmark skal straffes for at yde en ekstra indsats og være med til at holde hjulene i samfundet i gang. Vi har behov for, at der er unge, som gider tage job ved siden af deres studie. Hvis nogen har tid og lyst til at arbejde dét ekstra, så skal de ikke straffes ved, at man fjerner muligheden for SU for dem, fordi de tjener over 12.222 kroner i gennemsnit om måneden.

Jeg hører selv til i den kategori, som ikke har mulighed for at få SU, fordi jeg tjener for meget, og det virker demotiverende. I forvejen betaler jeg min skat og bidrager til fællesskabet, men fordi jeg vælger at arbejde lidt hårdere ved siden af end flere af mine studiekammerater, så får jeg frataget muligheden for at få SU. Det samme gælder mange andre unge i Danmark, der bliver ramt af denne her topskat for studerende.

Nogle har måske holdt en pause fra deres studie og har derfor arbejdet til en højere løn i en periode, men når de så senere på året genoptager deres studie, så bliver de trukket i SU igen. Sådan bør det ikke hænge sammen.

Derfor bør vi helt afskaffe fribeløbet, så de unge kan tjene lige så meget, som de har lyst til ved siden af deres studie uden at blive trukket i SU. Det er en fuldstændig forkert incitamentsstruktur, at lige så snart man tjener 12.222 kroner eller mere, så lukker SU-kassen i. Det har i praksis den betydning, at rigtig mange unge ikke gider arbejde mere, lige så snart de rammer grænsen.

Er man ved at ramme grænsen, så er det helt naturligt, at man stopper med at arbejde mere, da man så bliver trukket i sin SU, og dermed kommer der lige pludselig et kæmpe skattesmæk, når du ikke må tjene mere end 12.222 kroner.

Så tager staten alle de penge, som du tjener over fribeløbet. Lige indtil du er over grænsen for din løn og SU tilsammen, og der skal lægges rigtig mange ekstra arbejdstimer, før man når dertil med en timeløn som en ung studerende.

Staten skal ikke agere smagsdommer over, hvor meget de studerende skal arbejde ved siden af deres studie, men det bør være op til den enkelte studerende selv at finde ud af det. Ligesom topskatten påvirker arbejdslysten i en negativ retning for dem, der ligger lige på grænsen til at skulle betale det, så gør grænsen for fribeløbet det samme.

Vi bør stoppe med at straffe hårdarbejdende danskere og i stedet for belønne dem, der gider yde en ekstra indsats til gavn for vores samfund.

Vi går et skridt i den rigtige retning med regeringens finanslovsudspil med at hæve grænsen med 1.000 kroner om måneden, men det er langt fra nok

Det burde være helt naturligt, at man ikke straffer de folk, som giver en ekstra skalle, men sådan er det desværre i dag, og det bør der laves om på. Derfor skal fribeløbet for, hvad man må tjene af sin SU helt fjernes. Vi går et skridt i den rigtige retning med regeringens finanslovsudspil med at hæve grænsen med 1.000 kroner om måneden, men det er langt fra nok.