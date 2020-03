For nogle år siden sad jeg på et direktionsseminar med et selskab, der, som det nu er normalt i den slags kredse, udelukkende bestod af mænd.

Samtalen faldt på fritidsinteresser, og her blev det tydeligt, at for samtlige mænd var deres fritidsinteresse en slags helle – væk fra familien og konen.

Da jeg spurgte til, hvad de godt kunne lide at lave med deres udkårne i fritiden, blev der pinlig tavshed. Ingen kunne finde på noget. Pludselig var der en, der sagde:

»Jeg kan da godt lide at se en serie med min kone en gang imellem.«

Jeg husker, at jeg syntes, det var så sørgeligt, og jeg blev oprigtigt ked af det på deres og deres koners vegne.

»Min mand gider heldigvis godt at lege med mig,« tænkte jeg og smilede ved tanken om en episode fra weekenden, hvor vi havde været sammen om at fælde et gigantisk træ i haven og var endt med at få et grineflip over, hvor tæt det var på at lande midt i vores sure naboers kaffebord

Jeg har valgt at huske min eksmand som en, jeg lavede sjove ting sammen med, men hvis jeg skal være ærlig, så kan jeg også huske situationer, hvor jeg tydeligt fornemmede, at han helst var fri for mit selskab.

Situationer, hvor jeg som en logrende hundehvalp, der ville lege, blev afvist og måtte tøffe af sted igen med halen mellem benene.

Jeg tror, mænd frygter kvinder lidt – i starten fordi de er bange for ikke at slå til og for at blive afvist. Senere, fordi de er bange for konflikter og for at blive sat i arbejde.....men jeg tror også, de synes, vi er kedelige.

Hvorfor gider mænd ikke at lege med kvinder?

Mænd ser faktisk altid ud til at have det sjovt i hinandens selskab. Mænd, der er sammen med mænd, griner meget. Hvorfor griner mænd ikke lige så meget med deres koner?

Når mænd er sammen, så taler de højt. De er tilbagelænede. De udfordrer og konkurrerer åbent hinanden. De underholder og fortæller vittigheder, leger med hinanden, deler muligheder og udvikler idéer. Hvad gør vi?

Vi læner os ind over bordet og hvisker om alvorligheder. Om følelser, skuffelser og forhindringer. Vi problematiserer og analyserer, og konkurrerer i det skjulte. Det skal vi holde op med – lige med det samme!

Vi kvinder kan lære en del af mænd og deres måde at være sammen på. Vi kan få det sjovere, hvis vi i stedet for at tage ansvar slipper det. Hvis vi i stedet for at stresse over alt det, der skal gøres, dovner den lidt og tager en slapper på sofaen i stedet. Hvis vi i stedet for at bekymre os om det, der kan gå galt, lader det gå galt og griner lidt af det i stedet. Hvis vi i stedet for at gøre det fornuftige gør det sjove.

Vi skal lege mere med hinanden, udvikle idéer og muligheder, stå sammen og øve os i at fortælle flere sjove historier.

Måske det ovenikøbet ville resultere i, at mændene gad lege mere med os. Dele nogle af deres vittigheder og ikke mindst deres muligheder med os