Den seneste i rækken af mænd, der er blevet anklaget for voldtægt og andre seksuelle krænkelser, er fodboldspilleren Cristiano Ronaldo.

En yngre kvinde har anklaget ham for voldtægt, som angiveligt skulle have været sket for næsten 10 år siden.

Hendes advokat fortalte for nylig på en pressekonference, at årsagen til, at hun først er kommet offentligt ud med denne anklage nu, er, at hun er blevet inspireret af #MeToo-kampagnen.

Miss Mayorga, som den angiveligt forulempede kvinde hedder, føler, hun kan læne sig op ad sine medsøstre, der har været udsat for lignende grufulde oplevelser.

Den portugisiske fodboldspiller Cristiano Ronaldo spiller for den italienske klub Juventus og er under anklage for voldtægt.

I anklageskriftet står der, at hun mødte Ronaldo på en natklub i Las Vegas. Efter en våd aften tog hun med ham op i hans penthouse-suite på Palms Hotel & Casino.

Her skulle han ifølge kvinden have voldtaget hende. Hun har siden hændelsen lidt af depression og har haft selvmordstanker i næsten et årti efter. Hendes psykiater har diagnosticeret hende med posttraumatisk stress.

Hun deltog dog ikke selv ved pressemødet, da hun var for emotionelt påvirket af sagen. Hendes advokat overvejer at fremlægge 'beviser' i sagen, såsom politirapporten og hans klients lægejournal.

Året efter den påståede voldtægt indgik Miss Mayorga ifølge hende selv dog et forlig og modtog penge af Ronaldos advokat for ikke at gå offentligt ud med disse anklager. Det har hun så alligevel gjort.

Cristiano Ronaldo svarer igennem sin advokat, at denne anklage absolut intet har på sig, og hans modsvar er at kalde det for #Fakenews, og at kvindens eneste motiv for denne anklage er at promovere sig selv på hans bekostning.

Så det er her sagen står nu: #MeToo versus #Fakenews.

Det er vel nærmest umuligt at bevise denne anklage i retten, selv om der jo efterhånden har været temmelig mange kvinder, der har været offentligt ude med anklager i forbindelse med #MeToo-kampagnen.

Mange historier har noget på sig, uden tvivl. Og i den sammenhæng er det en fryd for øjet at se visse mandschauvinistiske, magtliderlige mænd, der ikke har kunnet styre deres drifter. På bekostning af mange kvinders ve og vel.

For der er vel ikke nogen kvinder, der kunne finde på at gå offentligt ud med sådanne grove anklager bare for at opnå en økonomisk fortjeneste? Det er vel en ganske ydmygende oplevelse at skulle gå ud og fortælle, at et andet menneske har overskredet ens grænser seksuelt?

Ved at gøre det bliver man jo selv offer - og hvem har lyst til at være offer?

Vi er vist mange, der er blevet meget overrasket over det antal af kvinder, der i eksempelvis filmbranchen har været ude for seksuelle krænkelser. Og specielt også over det faktum, at mange af disse anklager først kommer ud flere årtier efter.

Og desværre er der foregået uhyrligheder. Men hvor er kvindernes selvrespekt i forhold til at sige NEJ!?

Selv kan jeg endda som ekspornostjerne, hånden på hjertet, sige, at jeg aldrig har oplevet noget seksuelt krænkende i pornoindustrien.

Måske vil læseren komme med den påstand, at det er, fordi man som pornostjerne ingen grænser har overhovedet. Det er ikke tilfældet. I hvert fald ikke for undertegnede.

Måske kan man ovenikøbet være bedre til at sætte egne grænser, fordi man har erfaring med at navigere i et tilsyneladende grænseløst miljø.

Er du bevidst om, hvor dine grænser går?