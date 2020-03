Jeg har en god kollega, der hedder Kristian Jensen, som bestilte en bog hjem fra USA.

Afsenderen skrev sådan set den rigtige adresse på pakken, men glemte at skrive etagenummer på. Min kollega er den eneste af sit navn i hele gaden, så det havde måske været nemt at google sig frem til.

Men ikke for PostNord, så pakken gik retur til USA.

Nogen tid efter modtog Kristian en opkrævning fra Skat: Han havde jo købt en bog fra USA! 'Hvordan fandt I mig?' spurgte han. 'Der stod jo ikke rigtig adresse på pakken!' 'Det var nemt nok,' svarede Skat: 'Vi googlede dig bare.'

Nu har Kristian måttet betale afgift for en bog, han ikke har modtaget. Når han forhåbentlig modtager den, vil han blive opkrævet af Skat én gang til.

Den afgift skal han betale…igen…og så skal han sende begge kvitteringer ind, så han kan få den ene refunderet.

Vi må håbe, PostNord finder ham i næste hug!

Min mand havde den fornøjelse at gå til PostNord (nu med postkontor i Kvickly) med et brev, der skulle sendes til Sverige. De vejede det og satte porto på for ham, og han betalte og gik igen.

To uger senere fik vi et brev med en opkrævning: Der var et billede af brevet til Sverige og en forklaring, der lød, at fordi det var underfrankeret med 10 kroner, så skulle vi nu betale 90 kroner for 'svie og smerte'. Heldigvis havde min mand en kvittering, og personalet kunne godt huske ham.

Men vi mangler stadig en afgørelse fra PostNord.

Midt i alle disse trakasserier med ekstraarbejde til alle mand er der til gengæld nogen, der har fundet ud af, hvordan man tjener penge på at sidde musestille: nemlig nogle af abonnements-udbyderne.

Der er mange steder på nettet, hvor man køber en ydelse og samtidig bliver medlem af en klub (Det står med småt.). Hvis man ikke lige får tjekket sit kontoudtog, behøver man aldrig opdage, at man betaler et månedligt kontingent.

Nogle af disse klubber leger nemlig en bekvem stilleleg, hvor de aldrig kontakter deres medlemmer med nyheder og tilbud eller kvitteringer. Det skal man selv ind at finde på deres website.

Den slags er sådan set ikke mod købelovens regler, men moralsk set kan det godt virke noget flosset i kanten. Inde på Trustpilot kan man læse om folk, der har følt sig tricket ind i bl.a. en bogklub.

Er det deres eget ansvar at tjekke? Jeps! Men i en travl hverdag kan den slags sagtens smutte, og det er der nogen, der efter min bedste overbevisning spekulerer i.

Det må være dejligt at kunne tjene sine penge SÅ nemt.