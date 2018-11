Jeg er nok ikke den eneste, der var træt af, at vi skatteborgere skulle redde bankerne under finanskrisen. At bankernes og finansspekulanternes roulette-kapitalisme slog bunden ud af vores økonomi. Sendte folk fra hus og hjem og ud af job.

Og ikke nok med det, så blev vi også nødt til at redde bankerne fra at gå konkurs.

Jeg kunne måske leve med det, hvis de så havde lært lektien. Hvis bankerne var begyndt at opføre sig ordentligt. Men det kan man vist roligt sige, de ikke har. Det er business as usual hos finanssektoren igen. Nærmest dagligt hører man om nye skandaler, nye fiflerier, nye svindelnumre.

Hvidvask, skattely, whistleblowere og udbytteskat. Der er fuld plade på svineriet.

Finanshajerne går fri. Det er simpelthen bragende uretfærdigt!

Det gør mig godt gammeldags rasende! Vi reddede bankerne, da de havde brug for det, og så takker de os ved at svinde, fifle og snyde. Og jeg er træt af, at regeringen bare taler om, hvor forarget den er. Der skal handling til. Opstramninger af reglerne, mere kontrol, højere straffe, bedre mulighed for at retsforfølge.

For det værste er, at det er, som om de bare slipper af sted med det. At ingen bliver straffet.

Hvis alle andre lavede noget kriminelt på arbejdet, ville man jo få en fyreseddel og en enkeltbillet til Hotel Gitterly. Men finanshajerne går fri. Det er simpelthen bragende uretfærdigt!

Det må aldrig være sådan, at der findes ét sæt regler for almindelige mennesker og et andet sæt regler for dem i toppen.

Det handler ikke bare om tillid til bankerne. Det handler om, at hvis man bryder loven, så skal man straffes

Vi må ikke nøjes med at være forargede. Vi må også forandre på spillereglerne. Vi kan se, at Finanstilsynet ikke har kunnet gribe ind. Det må vi løse.

Vi kan se, at Kristian Jensens centralisering af Skat har skabt kaos, og at der er for få medarbejdere til at løse opgaverne. Derfor foreslår vi at lave fire skattecentre og ansætte 1.000 nye medarbejdere i Skat.

Vi har strammet reglerne for hvidvask, og vi skal styrke Bagmandspolitiet. Så banditterne ikke går fri.

Det handler ikke bare om tillid til bankerne. Det handler om, at hvis man bryder loven, så skal man straffes. Det andet kan vi som samfund ikke leve med.