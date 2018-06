Er du en af dem, der stadig er på udkig efter en partner – eller husker du dengang, du stadig var ledig på markedet? Så ved du måske, at højde er en vigtig faktor, når den udkårne skal opspores og nedlægges. Især for kvinderne, viser en ny undersøgelse.

Kasper Risgaard, der fast blogger bl.a. om parforhold og dating på B.T., er 190 cm høj. Han kender godt kvindernes præferencer og er ofte blevet ’rost’ for sine lange ben af det modsatte køn.

»Det har sjældent været et problem for mig, at pigerne syntes, jeg var for lav. Men det er helt sikkert noget, man lægger vægt på, når man er på Tinder. Når jeg snakker med veninder, så er det helt krise, hvis fyren er lavere eller på samme højde,« siger Kasper Risgaard, der selv har fundet sin 185 cm høje kæreste på Tinder.

»Hun vil heller ikke date en, der er lavere end sig selv,« siger den 26-årige mand.

Ifølge en ny YouGov-undersøgelse mener knap halvdelen af danske kvinder (49 pct.), at manden skal være højere i et parforhold, mens det blot er 29 pct. af mændene, der har denne holdning.

Skal manden være højere end kvinden i et parforhold?

Hjerneforsker og ekstern lektor ved Copenhagen Business School, Jon Sigurd Wegener undrer sig over, at der ikke er flere mænd, der vægter højde højere i undersøgelsen. Ud fra et evolutionspsykologisk perspektiv er det nemlig helt naturligt, at manden ønsker at være højere end kvinden:

»Mænd vil have en kvinde, de kan beskytte, og tilsvarende ønsker kvinder at blive beskyttet af en stor, stærk mand. Du vil også ofte se på datingprofiler, at kvinder skriver, at manden skal være højere end dem selv,« siger Jon Sigurd Wegener.

Kasper Risgaard har ikke selv afvist en kvinde, fordi hun var for lav. Men han har da tænkt, at det så underligt ud, når han datede piger på 160 cm.

»På afstand lignede det jo, at jeg var ved at gå en tur med mit barn. Så jeg tænkte da, ’hvordan skal det her lige hænge sammen?’. Men generelt er det ikke noget, jeg tænker over,« siger bloggeren, der til daglig arbejder som producer på Radio24syv.

Til gengæld har han afvist en kvinde, fordi hun havde 'snydt' sig tyndere på Tinder, end hun i virkeligheden var.

»Jeg tror, de færreste piger siger til en fyr face to face, at hun ikke vil date ham, fordi hun synes, at han er for lav. Det er lidt det samme med fyre – de vil heller ikke sige direkte til kvinde, at de synes, hun er for tyk. Det er kæmpe tabu. Men det er jo nok et eller andet dyrisk, der spiller ind. For man kan jo være et utroligt smukt og fantastisk menneske ellers, selvom man ikke lige har den rette højde,« siger Kasper Risgaard.

Vi bestemmer jo ikke selv, hvad vi tænder på. Så når vi taler om, at vi måske i første omgang burde gå mere op i personlighed end i, hvor høj personen er, så arbejder vi imod naturen. Maj Wismann, klinisk sexolog

Klinisk sexolog og parterapeut Maj Wismann forstår godt, at både kvinder og mænd har visse præferencer – og dem skal de huske at stå ved, fastslår hun:

»Vi bestemmer jo ikke selv, hvad vi tænder på. Så når vi taler om, at vi måske i første omgang burde gå mere op i personlighed end i, hvor høj personen er, så arbejder vi imod naturen og får en følelse af at være forkerte. Så det handler i virkeligheden om at sige: 'Det er sådan, jeg har det', og så stå ved det, så man ikke går ind i et parforhold, hvor man ikke tænder på hinanden,« siger hun.