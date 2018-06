Danmark bliver mere muslimsk. Og dermed mindre dansk. Det er en konsekvens af mange årtiers massiv indvandring. Og det er en dybt bekymrende udvikling. En udvikling, som Dansk Folkeparti indædt kæmper imod. Hvornår mon de andre partier vågner op?

Med muslimsk indvandring følger uundgåeligt krav om særhensyn og særbehandling og krav om, at islam skal fylde mere i vores samfund. Det ser vi på mange forskellige niveauer. I stort og småt.

Vi kender alle historierne om krav om særlig mad i offentlige institutioner. Ja til halal, nej til klassiske danske retter, fordi retterne set med muslimske øjne er urene. Vi kender historierne om et boligselskab, hvor selv et fredeligt juletræ var for meget. Og vi kender historierne om kønsopdelt svømning for muslimske kvinder. Og så videre og så videre.

Senest har vi oplevet et stort arrangement på Rådhuspladsen i København, hvor hundredvis af muslimer fejrede den muslimske fastemåned ramadanen. Der blev bl.a. afholdt fælles bøn, som gjaldede ud gennem højttalerne i det centrale København. Her kan man da tale om islamisering af det offentlige rum. Det er mig inderligt imod.

Jeg har bedt justitsminister Søren Pape Poulsen (K) redegøre for, hvem der dog har givet tilladelse til, at sådan et arrangement kunne løbe af stablen midt i vores hovedstad. Det forekommer helt absurd.

Men det er ikke kun et storbyfænomen. Desværre.

For nylig sendte en friskole i Holstebro 50 elever til et kulturudvekslingsarrangement, hvor de bl.a. havde fornøjelsen af at skrive deres navn på kurdisk og arabisk. Hvorfor, børnene skal lære det, er for mig uklart. Men kæden hopper helt af, når pigerne ved samme lejlighed skulle prøve at tildække håret med et muslimsk tørklæde. Det er så grotesk, og det er langt over stregen, at uskyldige børn på den måde i skoletiden skal introduceres til det kvindeundertrykkende islamiske tørklæde. Langt ude.

Jeg mener, at man bør se grundigt på, om ikke denne friskole bør fratages det offentlige tilskud. Skolen lever jo tydeligvis ikke op til sit ansvar. Hvordan kan en skole lære børnene, at i Danmark er drenge og piger lige meget værd som individer, når de samtidig lærer dem at iklæde sig et kvindeundertrykkende symbol. Det hænger ikke sammen.

Der foregår en kulturkamp i disse år. På mange forskellige niveauer. Om stort og småt. Overalt er der krav om mere plads og mere magt til islam. Det skal vi kæmpe imod. Det er vores fædrelandspligt som danskere. Vi skal stå fast. Det skal vi inde på Christiansborg, og vi skal stå fast ude i skolerne og i de offentlige institutioner. Stå fast på vores danske kultur og på vores danske værdier. Det er ikke danskerne, der skal tilpasse sig.

DF kæmper for et asylstop, så indvandringen fra især muslimske lande begrænses markant. Vi skal have den muslimske indvandring så tæt på nul som overhovedet muligt. Samtidig skal vi have gang i en reel og effektiv hjemsendelsespolitik, så mennesker, der har fået midlertidigt ophold i Danmark, reelt også forlader Danmark igen, så snart forholdene i hjemlandet tillader det. Det sker ikke i dag. Dét vil være et nybrud.

Islam skal ganske enkelt ikke fylde mere i Danmark. Islam skal fylde mindre. Det kræver, at indvandringsmønstrene ændres. Vi har anvist vejen hertil, og vi har allerede fået gennemført mange nødvendige stramninger. Men det kræver også, at vi i langt højere grad står fast på vores kultur, herunder på vores kristne kulturarv. At vi hver især kæmper for vores danske værdier i hverdagen, og at vi ikke giver efter for presset fra muslimske miljøer, der kræver særbehandling i vores samfund.

Vi skal stå fast, og yde modstand mod islam. Danmark skal forblive dansk.