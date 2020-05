Jeg tror snart, jeg bliver sindssyg.

I denne uge så jeg statsministeren – for guderne må vide hvilken gang – sidde som ugens gæst i det, der må være hendes foretrukne medie, 'Aftenshowet'.

Og man forstår hende godt.

Det er ikke hvor som helst, man helt gratis kan få lov til at underspille graverende fejl i smittetallet, udregnet af Statens Serum Institut (SSI), med argumentet 'det er menneskeligt at fejle' for efterfølgende at lave en følelsesladet undvigelsesmanøvre, der går lige i programmets kerneseers hjertekule. For i samme moment lige at benytte lejligheden til at takke SSI for deres kæmpe arbejde.

Ikke stille spørgsmål, måtte vi forstå!

Hun kunne i øvrigt berolige seerne og de to værter med, at SSI havde meddelt, at om de var nået frem til det ene eller andet smittetal, havde det ikke ændret det store i konklusionen.

Det sagde SSI nemlig selv. Og når SSI fucker med beregninger, som offentligheden ikke tidligere har kunnet få indsigt i, så skal vi altså takke! Ikke stille spørgsmål, måtte vi forstå!

Og så er 'Aftenshowet' ved gud det rette sted. For her spørger ingen af de to værter, hvordan SSI kan frikende sig selv, og om ikke det burde være en uafhængig instans, der afgjorde den slags?

Mette Frederiksen fik også lige fyret af, at Henrik Qvortrup 'altid har været grov i politik'.

Spørgsmålet er, om ingen i DR længere stiller opfølgende spørgsmål?

Man kan mene meget om Henrik Qvortrup, og guderne skal vide, at folk gør – men personligt havde jeg som journalist bedt om et eksempel eller to? Hvornår har han 'været grov i politik'? I hvilken sammenhæng?

Hvad i alverden sker der for DR?

Jeg har naturligvis læst, hvordan stationen klappede hælene sammen, da Kulturministeriet ringede og beordrede journalistiske medarbejdere hjem og debatprogrammer lukket til fordel for popmusik – i øvrigt helt uden hjemmel.

Jeg har også læst Kåre Qvist beklage, at han gik hårdt til Brostrøm under et interview (?) – men jeg har endnu til gode at høre en undskyldning for det ukritiske, overbriefede og mikrofonholdende interview, han lavede med statsministeren få dage forinden.

Spørgsmålet er, om ingen i DR længere stiller opfølgende spørgsmål?

Hvis ikke, så vil jeg anbefale helt at holde op med at tage magthavere ind. Især i en tid, hvor pressens opgave er allervigtigst, men svigter allermest.

Jeg er ikke i tvivl om, at statsministeren og hendes folk highfiver efter hvert besøg, men vi har i krise ikke brug for et 24-timers 'Aftenshow', men nogle dygtige journalister, der tør vride den hånd, der tilfældigvis også fodrer dem.