Man kan snart ikke åbne en avis – oftest Politiken, men måske også Berlingske – uden at læse et indspark fra en velmenende forælder eller bare topnævenyttig mor, der mener at vide, hvordan andre mennesker skal opdrage deres børn.

Enten er de andre forældre for curlingorienterede, eller også forkæler de, har ikke tid nok, bruger alt for megen tid med deres unger, henter for sent og har for mange aktiviteter som yoga eller for høje ambitioner med f.eks. sund kost.

Jeg havde aldrig troet, at jeg skulle slå mig til koret af kronikører og klummeskribenter med belærende pegefinger, men jeg føler mig alligevel presset i denne givne situation, for undskyld mig, men hvad fanden er der egentlig gået galt i familien Nielsens opdragelse af deres unger?

Og her mener jeg ikke bare Brittas to døtre, som vi har set begå vestlig harakiri for åben skærm, da de med døde øjne og sjældent set uvidenhed påstod, at de under ingen omstændigheder havde den fjerneste ide om, at de i omegnen af 100 mio. kr., der var fyret af på diamanter, Audi, heste og udenlandske ejendomme, var finansieret af andet end deres nu afdøde fars arbejde som mellemleder på et lager i Carlsberg.

Hvordan fanden kan man producere så utroligt et afkom? Hvordan kan det gå så galt?

Ud over at være/lege ubegribeligt dumme (alt efter hvad dommen bliver) og leve i en parallelverden, de fleste af os kun ser i tegnefilm, så må jeg – helt uden at være børnepsykolog – formode, at pigernes kølighed på Kanal 5 er affødt af syg forkælethed.

'Entitlement' kalder man det på engelsk, når man går ud fra, at 'man har ret til' – og ikke ulejliger sig et sekund med at overveje, hvem der skal stå på hovedet for at imødekomme ønskerne, hvordan det overhovedet skal lade sig gøre, og hvorfor det er ens ret.

Og nu viser det sig gudhjælpemig, at det ikke kun er døtrene, der er blevet forkælet udi det afstumpede – nej, for i forbindelse med sønnens anholdelse har man opdaget, at han har haft sin harddisk fuld af overgreb, vold og voldtægter af børn.

Nogen kalder det børneporno – jeg aner ikke, hvor pornoen kommer ind i billedet, al den stund, vi taler voldtægter af – og grov vold på – børn, men hvordan fanden kan man producere så utroligt et afkom? Hvordan kan det gå så galt?



Det kan det måske, når ens mor er typen, der efter at have svindlet samfundets allersvageste helt selvretfærdigt – nærmest ironisk afstumpet – spiller SYGEkortet!??



Den er jo helt gal og får selv den mest yogadyrkende, senthentende, nattearbejdende curlingmor til at ligne årets forældre

Tre nedslag fra ugen

Jeg blev noget paf, da jeg så det seneste billede af Adele. Den britiske sangerinde, der har gjort det til sit varemærke at skide på vægt og det standardiserede kropsideal i særligt hendes branche. Ligesom skuespillere og tv-værter skal sanger(inder) ikke være for tykke. Og det var hun. I hvert fald særdeles rund. Men jeg skal da lige love for, at hun har tabt sig – og jeg håber ved Gud, at det er af egen fri vilje. Det, der får mig til at tvivle, er, at det ser ud, som om de antal kilo, hun har tabt, er blevet lagt til hendes alder. Det er sgu aldrig et godt tegn – så hellere lidt for tyk.

Jeg blev faktisk lidt glad, da jeg på herognu.dk læste, at Bubber var blevet set med sin ældste datter og barnebarn. Hans børn har været temmelig vrede på ham i forbindelse med, at han fik gjorde deres tidligere barnepige gravid, og det er blevet straffet med tavshed og udefrysning.

Ret beset rager det jo dybest set ikke hverken dig eller mig, hvordan familien håndterer Bubbers noget ugennemtænkte og åbenbart serielle utroskab, men det er altså altid en dum ide at lade lorten glide nedad. Det er meget muligt, at det er tarveligt at bolle udenom, men det er også tarveligt at fratage sine børn en mulighed for at have sine bedsteforældre. Så hatten af for eventuelt diplomati.

Jeg blev virkelig opstemt, da jeg i Berlingske læste om Berit på 75 år, der går i swingerklub og har 57 elskere. Hendes mand er død af kræft, og yatsy og badminton gør det ikke alene for hende.

Jeg synes eddermame, det er fedt at høre om andre end de sædvanlige par, der kommer for at spiffe parforholdet lidt op. Her er tale om en moden kvinde, der ikke har haft sex i 10 år, fordi hun passede sin syge mand indtil hans død, og nu fyrer den af med veninderne og henter kropslig lidenskab på Amager, hvor hun boller med mænd i alderen 29-71 år.

Well done!