Der er meldinger om tiltagende trafik af milliardærer i jordens ydre stratosfære – og sågar også lidt længere ude.

I ugens løb tog verdens rigeste mand, Amazon-stifteren Jeff Bezos, en smuttur til det ydre rum og retur igen i eget rumfartøj.

Omkring ti minutter tog rejsen op i rummet og tilbage igen i rumkapslen, der landede sikkert på Jorden med hjælp fra tre faldskærme.

Tidligere på måneden var det den britiske erhvervsmand og ejer af Virgin, Richard Branson, der kort stak snuden ud i rummet – naturligvis med heftig eksponering af Virgins logo under raketten.

Også den farverige stifter af børskometen Tesla, Elon Musk, har meldt ud om igangværende rumfartsplaner med selskabet SpaceX.

Mange har gjort grin med milliardærernes rumkapløb, og det er da også let at få øje på drengerøvselementerne i de herres indbyrdes konkurrence. Freud ville i hvert tilfælde næppe have haft svært ved at analysere på udformningen af især Bozos rumfartøj, der synes skabt til … Fremdrift.

Man kunne let få den tanke, at når der ikke længere er flere hurtige biler, kostbare både og tunge ure for de dyre drenge at konkurrere om, er en rejse til rummet den næste potensforlænger.

Det kan da heller ikke udelukkes, at den del spiller en rolle, men rigmændenes rumeventyr er meget mere end det, og i det lys bør de hellere hyldes end spottes for deres rejser.

»Lige siden jeg var fem år gammel, har jeg drømt om at rejse til rummet,« udtalte Jeff Bezos i forbindelse med turen, og det har han til fælles med et utal af femårige til alle tider.

Da Bezos i 1982 var blevet 18 år, fortalte han i et interview med en amerikansk avis, at han en dag ville »bygge rumhoteller« og »kolonier for to eller tre millioner mennesker i rummet«.

Det er ikke sikkert, at Bezos når at opleve den version udfolde sig fuldstændigt, men perspektivet for privat rumfart er naturligvis, at mange flere af os en dag vil få mulighed for at opleve det, som tidligere kun var forbeholdt astronauter i store nationers statslige rumprogrammer.

Konkurrencen vil drive priserne nedad til et niveau, hvor de måske vil kunne nærme sig priserne for de dyreste flyrejser i dag.

Stadigvæk nok ikke for alle, men dog for en del flere.

Undervejs er der også hjælp til videnskaben.

SpaceX har allerede sendt astronauter til Den Internationale Rumstation.

Jeff Bezos rumselskab, Blue Origin, har som sagt heller ikke kun til formål at bringe ejeren i få minutters vægtløs tilstand.

Der er andre projekter i støbeskeen, herunder en rumkapsel udviklet til igen at kunne sende mennesker til Jordens måne.

Heldigvis for det hele. For der er masser for både professionelle og almindelige mennesker at gøre i rummet.

Dels fortæller astronauter, der har set Jorden udefra, om et nyt og anderledes holistisk syn på vores klode, når de vender tilbage efter at have skuet den hænge alene i det store mørke som en lille blågrøn juvel med det måske mest sjældne fænomen i universet – liv.

The overview effect kaldes det. Overblikseffekten.

Da jeg engang interviewede den danske astronaut Andreas Mogensen om oplevelsen, udtrykte han det således:

»Det hele ser ubeboet og fredeligt ud fra rummet. Man ser ingen grænser mellem landene, så man får en fornemmelse af, at det er noget unaturligt og menneskeskabt. Når du ser Jorden fra rummet, får man en fornemmelse af, at det virkelig er én planet, som vi alle sammen deler med hinanden.«

Det ville næppe skade menneskeheden, vores evne til at leve side om side eller til at værdsætte vores unikke bolig i Mælkevejen og passe bedre på den, hvis flere fik den oplevelse.

Dels er det også mod rummet, vi skal kigge, hvis vi skal gøre os forhåbninger om at aftvinge universet flere af de hemmeligheder, vi endnu ikke kender.

Om hvem vi er, hvor vi kommer fra, og om der eventuelt skulle være en mening med det hele.

Livets store spørgsmål kræver store anstrengelser at besvare. I det lys er det nok meget godt at få hjælp af et par store tegnebøger på vejen ud i mørket.

Moderne symboler

Som den boomer, jeg er, elsker jeg emojis, og nu er der en ny samling på vej ind i vores smartphones.

Antallet eksplodere, da man gik fra de tegneseriegule smileyer og hænder til mere realistisk hudfarvede ikoner i flere nuancer fra lys til mørk.

Det samme skete siden med hårfarver, hvor også rød- og gråhårede skulle kunne spejle sig.

I den nye opdateringer er der 15 nye håndtryk, fordi man skal kunne vælge alle hudfarvenuancer i kombination.

Pakken indeholder desuden ikke bare nye ikoner for gravide kvinder men såmænd også seks forskellige ikoner for gravide mænd – i forskellige hår- og hudfarver. Enten er det meget moderne, eller også er jeg bare ved at blive for gammel – også til emojis.

Positive test

Det plejer at være en sidebeskæftigelse under et OL at holde øje med den voksende liste over atleter, der bliver testet positive for præstationsfremmende stoffer som Epo og anabolske steroider.

Under det igangværende OL i Tokyo knytter spændingen sig dog i højere grad til listen over atleter, der bliver testet positive for corona.

To spillere fra Sydafrikas U23-landshold i fodbold er allerede på listen. Kort inden afrejse mod Japan blev også den russiske svømmer Ilya Borodin testet positiv.

De kaster med sten …

Men fejer ikke med koste, som det i sin tid lød i hyldestsangen til de danske curlingkvinder, på de svenske veje, hvor en eller flere ukendte gerningspersoner bombarderer danske biler med sten. Langt flere end 100 angreb er det efterhånden blevet til på E65, E6 og Hovedvej 11, men i skrivende stund er svensk politi ikke tæt på en opklaring i den mystiske sag. Måske, det er tid til at indkalde Martin Beck fra Sjöwall og Wahlöös bøger, så der kan komme skred i sagerne.