For nylig var jeg til et spændende møde med den anerkendte kvindelige filmproducent Erika Lust, som skaber erotiske indie-film. Erika er svensk og bosiddende i Barcelona med sin argentinske mand.

Sammen driver de et filmproduktionsselskab, som næsten udelukkende har kvindelige ansatte.

Deres mission er at skabe visuelt smukke og autentisk oplevede erotiske film. Deres manifest er, at filmene er baseret på et respektfuldt grundlag for de medvirkende, som udelukkende deltager, fordi de NYDER det.

Jeg var til møde hos de to business-partnere for at tale om min idé til et filmmanuskript - baseret på en sand historie.

Min sandfærdige historie handler om en moden kvinde, der i en sen alder endelig turde kaste sig ud i sexlivets mangefacetterede glæder.

I årtier havde hun været gift med en mand, der altid var på forretningsrejser, så hun var blevet overladt til sig selv som hjemmegående husmor og måtte opdrage deres tre børn alene.

Den eneste sex, hun havde fået i de fleste af de år, hun var gift, var med sig selv.

Når manden var ude af huset på sine mange rejser, og børnene var smidt i skole, så skulle der masturberes!

Hun masturberede så meget, at hun kaldte sig selv for 'Masturbations-dronningen'

I badekarret. I sengen. Under bruseren. Med bruseren. Med og uden dildo.

Hun masturberede så meget, at hun kaldte sig selv for 'Masturbations-dronningen'.

Hendes opvækst som barn havde været præget af en streng katolsk opdragelse, så hun havde fra en tidlig alder mærket skammens hårde jerngreb om sin sårbare pigesjæl.

Hendes sult efter hed sex blev til et grådigt behov, og hun gik langsomt fra at være bytte til at være jæger

Skammen havde paralyseret hende, indtil hun som sen teenager eksploderede i ’sex, drugs and rock'n'roll’.

Som ung blev hun fotomodel og rendte ind i sin fremtidige mand på et dansegulv i senfirsernes London.

Det var sådan, man gjorde som smuk pige. Så kunne man vælge en rig mand og få det hele.

Et stort hus med have og en ’Racing Red’ Jaguar parkeret i garagen. Samt et par yndige børn og alverdens dyre smykker.

Sex havde de kun i de første par år af forholdet, hvor det hele var nyt og spændende. Derefter gik det ned ad bakke. Hun blev overladt til sig selv i det store hus, og med tiden blev hun ensom.

Når hun en sjælden gang havde sex med sin mand, var det koldt og mekanisk. Det var noget, der bare skulle overstås. De nærede ikke længere de stærkeste følelser for hinanden, og den lidenskabelige sex var kun noget, hun fantaserede om, når hun lå alene i sin seng og masturberede. Hun led afsavn.

Igennem mange år fik hun opbygget en længsel efter at blive berørt, forkælet og elsket. Men også en længsel efter at blive taget dyrisk af en 'rigtig' mand, der tog hende, når hun havde lyst.

Hendes sult efter hed sex blev til et grådigt behov, og hun gik langsomt fra at være bytte til at være jæger.

Efter i årevis at have været spærret inde som guldfuglen i buret brød hun ud. Hendes søgen efter den ultimative frihed vandt. Hun blev skilt fra sin mand og flyttede alene til Sydfrankrig.

Hun var nu klar til at udløse hendes opbyggede indestængte passion - i en alder af 60 år. Smukkere og mere sensuel end nogensinde før. En rigtig kvinde.

Hun slog sig løs alle steder, hvor hun kunne finde et mandligt bytte. På stranden. I byen. På hotellet. I swingerklubben. På parkeringspladsen. I indkøbscentret.

Og hun gik primært efter ungt kød. Det var det, der smagte hende bedst.

Hun legede også med tanken om at skabe en ny levevej som moden pornomodel, og hun gik til forskellige auditions. Men hun var i tvivl, om hun var for gammel til at være det, og hvad ville hendes voksne børn dog ikke sige, hvis hun tog den radikale beslutning?

Det ved vi ikke. Gør vi? Kan man være for gammel til at have sex og til at medvirke i pornofilm?

Til mødet hos Erika Lust fremviste hun mig stolt hendes seneste filmprojekt. Scenen er sat: Et nøgent ældre par elsker inderligt med hinanden i en stor, blød seng på silkelagner.

Det er det nye sort. Sexlyst har ingen alder!