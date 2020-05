Hvor er ejeren henne?

Det spørgsmål må Dyrenes Beskyttelse i stigende grad stille sig selv, fordi 'Dyrenes vagtcentral' modtager mange flere opkald end før fra folk, der finder vildfarne katte. Derfor bakker foreningen op om nyt forslag.

Dansk Folkeparti vil nemlig gøre det lovpligtigt at få registreret og mærket katte på lige fod med hunde. For antallet af ejerløse katte, der indleveres på dyreinternaterne, er eksploderet.

»Vi vil ikke stjæle nogens katte, men sende dem tilbage til ejerne. Kan vi ikke finde ejerne, eller vi ejerne ikke tage ansvaret, tager vi kattene ind på internaterne. Vi ser desværre også, katte blive efterladt i papkasser,« fortæller Jens Jokumsen, der er familiedyrschef i Dyrenes Beskyttelse.

Det koster penge at have dyr. Der er ingen badebillet Jens Jokumsen, Dyrenes Beskyttelse

En undersøgelse fra Københavns Universitet viste sidste år viste, at antallet af katte på danske internater er vokset med omkring 250 procent siden 2004. Og Dyrenes Beskyttelse har bare sidste år oplevet en voldsom stigning.

Dyrenes Beskyttelse håndterer to ud af tre internatkatte i Danmark. Og sidste år hjalp man 8.870 katte - en stigning på 40 procent i forhold til 2018. Desuden fandt man ifølge foreningen sidste år 918 katte efterladt i kasser, tasker eller bure. Det svarer til en stigning på ni procent procent sammenlignet med året før.

Nogle gange kan der være behov for, at man hurtigt kan komme i kontakt med ejeren. Og det kan have fatale konsekvenser for katten, hvis det ikke kan lade sig gøre, siger Jens Jokumsen.

»Vi får også opkald om påkørte katte. Måske kan katten behandles. Det koster penge, og måske er ejeren villig til at betale det for at redde den. Men er katten ikke mærket, er det svært at finde ejeren, så behandlingen kan komme hurtigt i gang.«

Her kan du se nogle af de katte, der bliver indleveret eller efterladt uden for Inges Kattehjem, som også har oplevet en stor stigning. Foto: Inges Kattehjem Vis mere Her kan du se nogle af de katte, der bliver indleveret eller efterladt uden for Inges Kattehjem, som også har oplevet en stor stigning. Foto: Inges Kattehjem

Dansk Folkepartis forslag blev tirsdag behandlet for første gang i Folketinget. Men fødevareminister Mogens Jensen (S) vil også ændre på reglerne. Han vil dog lade være op til den enkelte, om man vil mærke ens kat. Men med den risiko, at ejerne kan miste retten til den.

»Vi ønsker at sikre, at katteejere får et langt større incitament til, at de mærker deres kat. Derfor foreslår vi at ændre på de juridiske forhold, sådan at en katteejer ikke har ret til at få sin kat tilbage, hvis den ikke er mærket,« siger Mogens Jensen.

Men det forslag er Dyrenes Beskyttelse ikke lige så begejstet for.

»Vi kan godt være bekymrede for, at der er tale om en frivillig ordning. Vi tror mere på, at der skal være lige vilkår mellem hund og kat. Ellers tvivler vi på, om det får en reel effekt. For i dag er det også frivilligt,« siger Jens Jokumsen med henvisning til, at de fleste katteejere ønsker at få deres kat hjem igen, hvis den løber væk.

Vi håber, at vi får hævet kattens status Jens Jokumsen, Dyrenes Beskyttelse

»Det koster selvfølgelig penge. Men det er det ansvar, man bør påtage sig som katteejer. Rigtig mange gør det, men vi skal have de sidste med.«

Og så handler det også om status, mener Jens Jokumsen.

»Der er pligt til at mærke sin hund og registrere den i dansk hunderegister. Behovet er der også for katte. Vi håber, at vi får hævet kattens status. Så den bliver noget, man tager ansvar for og beskytter.«

»Det koster penge at have dyr. Der er ingen badebillet. Det kan godt være, katten er kommet tilløbende. Men dyrlægen koster, når du skal til sundhedsundersøgelse, det koster i foder og udstyr, og det koster også at få den mærket.«