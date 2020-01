»Da jeg sov ved Rundetårn, måtte jeg trække kasketten ned over øjnene. For folk glor. Jeg kan mærke på øjnene, hvem der glor og tænker ‘Gud, hvad er det for en sølle bums’. Og så kan jeg også mærke folk, der anerkender mig. For det er hårdt at leve på gaden.«

Ordene kommer fra Morten Normann Jacobsen, der har levet flere år på gaden.

Han står første gang står frem, efter han i september fik rettens ord for, at politiet uretsmæssigt havde bestemt, at han ikke måtte opholde sig i København i tre måneder. Et såkaldt zoneforbud.

Nu er Morten Normann Jacobsen flyttet ind i en campingvogn på Amager, hvor han i øjeblikket tager sig af en anden hjemløs. Og han er glad for ikke at skulle sove på gaden længere, selvom han stadig sælger hjemløseavisen Hus Forbi.

Jeg får helt tårer i øjnene

»Jeg kunne godt lide at sove med ryggen mod en mur med ryggen til gaden. Jeg har prøvet, at der så står der en mand fra det bedre borgerskab og tisser 40 centimeter fra soveposen for at provokere. Det er stressende,« fortalte han i B.T. Live.

Morten Normann Jacobsen har dog også mange gode oplevelser i bagagen fra sin tid på gaden.

For eksempel vågnede han op og fandt en pengeseddel, som en venlig sjæl havde lagt under hans liggeunderlag i løbet af natten.

Og så har han en opfordring til alle, der måske mest af alt har lyst til at kigge den anden vej, når de ser en Hus Forbi-sælger.

Det hjælper ikke noget at købe et hårdt æble til en hjemløs, der ingen tænder har

»Jeg får helt tårer i øjnene, for det betyder altså meget. Men det er bare at gå hen og sige goddag og spørge, hvordan det går.«

Og hvis du har penge til en avis, opfordrer Morten Normann Jacobsen også til at købe avisen og huske at tage den med.

Han kom desuden med en overraskende opfordring til folk, der har lidt mere tid:

»Nogle hjemløse har en cykelanhænger eller barnevogn til deres ting, og de kan godt bruge en tissepause en gang imellem. Så spørg, om du skal se efter deres ting, mens de går på toilettet. Så behøver de ikke pakke alle deres ting sammen.«

»Og har du tænkt dig at købe en bid mad til en hjemløs, så spørg inden, hvad de foretrækker. For det hjælper ikke noget at købe et hårdt æble til en hjemløs, der ingen tænder har. Så er en banan bedre.«

»Det kan også være, jeg allerede har fået tre kanelsnegle og faktisk har fået nok for hele ugen.«

Morten Normann Jacobsen har sit eget bud på, hvordan man løser en del af hjemløseproblemet med særligt de ældre hjemløse, der har brug for fred efter et hårdt liv på gaden, og så de helt unge hjemløse, der måske ikke ser deres behov opfyldt på et herberg.

Helt konkret er hans drømmescenarie, at man indretter små campingområder til hjemløse med små enheder á fire campingvogne og et fælleshus og et badeområde med vaskemaskiner.

»I den ene campingvogn skal der være en etableret Hus Forbi-sælger, der kan give omsorg til personen i den anden campingvogn, som har levet så mange år på gaden med eventuelt misbrug. De sidste to skal være til unge hjemløse, der ellers flagrer rundt fra sofa til sofa og måske ernærer sig ved småkriminalitet. Så kan de i stedet få en adresse, blive en del af systemet igen og få sig et arbejde.«

Hør hele Morten Normann Jacobsens vision i videoen øverst.