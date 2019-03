Et opsigtsvækkende valg af Folketingets nye formand kan blive til virkelighed efter næste folketingsvalg.

For det danske parlament kan muligvis ende med at få en formand, der ikke tilhører den største blok, hvis Mette Frederiksen (S) vinder valget.

»Jeg har gennem længere tid hørt på vandrørene blandt socialdemokratiske kilder, at der kan ske det interessante efter et valg, at Pia Kjærsgaard kan fortsætte som formand, selvom der skulle komme en rød regering,« sagde B.T.s politiske redaktør, Andreas Karker, i en B.T.-live på Facebook tirsdag.

I fredagens udgave af TV 2 News-programmet Besserwisserne fortalte også politisk kommentator og klummeskribent i B.T., Søs Marie Serup, at flere af hendes kilder på Christiansborg kan berette, at Pia Kjærsgaard fra Dansk Folkeparti har en sandsynlig mulighed for at fortsætte som formand for Folketinget, selvom Socialdemokratiet danner regering.

Det er opsigtsvækkende, fordi formanden normalt tilhører det samme parti som statsministeren - i tilfælde af rød sejr ville det være Socialdemokratiet.

I Pia Kjærsgaards tilfælde tilhører hun statsminister Lars Løkke Rasmussens støtteparti Dansk Folkeparti. Men at formanden under en rød regering kommer fra blå blok sker yderst sjældent, fortæller Andreas Karker.

»Det skete under regeringen Poul Nyrup Rasmussen i 1998, da Ivar Hansen fra Venstre blev formand for Folketinget.«

Nyrup havde netop vundet valget takket være de nordatlantiske folketingsmedlemmer fra Færøerne og Grønland.

Forhenværende sundhedsminister Birte Weiss græd, efter at have tabt lodtrækningen om formandsposten for Folketinget til Ivar Hansen.

»Men det færøske folketingsmedlem Joannes Eidesgaard ville ikke bakke op om Socialdemokratiets kandidat, Birte Weiss, så Nyrup manglede en stemme. Så de var nødt til at trække lod. Ivar Hansen trak sit eget navn op ad en krukke, og Birte Weiss brød grædende sammen nede i salen.«

Da Helle Thorning-Schmidt var statsminister for den sidste socialdemokratiske regering, var Mogens Lykketoft formand for Folketinget. Men han genopstiller ikke. Men der er også en anden grund til, at valget kan falde på Pia Kjærsgaard, mener Andreas Karker.

»Man skulle tro, at Socialdemokratiet gerne vil have deres egen mand på posten, og det vil de også godt. Men man ved, at det for Dansk Folkeparti vil være en drøm, der bliver til virkelighed, hvis hun kan fortsætte. Det vil være en nem måde for Socialdemokratiet at kaste en stor luns til DF efter valget og starte det nye samarbejde på en god måde. Det er vigtigere for Socialdemokratiets folketingsmedlemmer, hvem der for eksempel bliver ministre, politisk ordfører og gruppeformand,« siger han.

Posten som formand vil derimod være vigtig for Dansk Folkeparti, forklarer han.

Synes du, Pia Kjærsgaard skal være formand for Folketinget, hvis Socialdemokratiet vinder valget?

»Det er en blåstempling. Pia Kjærsgaard har banet vejen for den succes, partiet havde ved sidste valg, hvor hver femte vælger stemte på partiet. Så er det til gengæld ikke så sjovt for Nyrup, hvis hun fortsætter som formand. For han sagde som bekendt, at partiet aldrig ville blive stuerene.«

Udsigten til Pia Kjærsgaard som formand under en S-regering bliver taget positivt imod af størstedelen af B.T.s Facebook-følgere.

670 personer mener, hun godt kan fortsætte som formand, mens 330 personer mener det modsatte.

»Jeg synes, hun klarer det godt, hun er ikke bange for at sige noget, og så finder jeg hende retfærdig,« lyder det blandt andet fra Camilla Laumann.

B.T.s politiske redaktør, Andreas Karker

»NEJ, NEJ og atter NEJ, en formand SKAL være upartisk, og det formår hun absolut ikke,« svarer Helle Brandt igen.

»Pia Kjærsgaard deler stadig vandene, og det får vi nok ikke lavet om på,« tilføjer Andreas Karker.