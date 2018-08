'Lille Pippi edderkop kravlede op af muren. Så kom regnen og skyllede hende ned. Så kom solen og tørrede hendes krop. Lille Pippi edderkop kravlede atter op.'

I dyrenes og naturens verden indfanger den store hunedderkop sine små og meget mindre hanedderkopper i sit spind. Hunnen parrer sig med dem alle, en efter en, hvorefter hun fortærer sine ofre. Hannens elskovsjagt er med livet som indsats, for hun er en sand maneater.

Det er ikke kun i naturens verden, at vi finder lystige hunner, der jager og fortærer. Det ser vi også i menneskets verden, og vi ser det igen og igen. Sådan har det været til alle tider.

Fakta Sådan får du debatindlæg i B.T. Du er velkommen til at sende et indlæg til B.T. Skriv til: btdebat@bt.dk Længde: Mellem 1.500 og 3.600 tegn inklusive mellemrum. Alle indlæg skal forsynes med navn, adresse og titel og meget gerne et portrætfoto vedhæftet e-mailen som jpg-fil. Vi forbeholder os ret til at redigere indlæg.

I denne tid er der specielt én hun, der gør sig bemærket i medierne. Hun hedder Anahita Malakian og har heldigvis momentum med sit forehavende. Hun har for nylig startet en debat og en hashtag-kampagne, som hun kalder for #over10 og #over100. Kampagnen er skabt med det formål at støtte kvinder i deres kamp for seksuel frihed i Danmark. Den seksuelle frihed er nemlig under angreb.

Oprindeligt blev Anahita inspireret til at starte kampagnen, efter hun havde læst VIVE’s nye forskningsundersøgelse, der viser, at unge, danske piger bliver udskammet, hvis de har haft et stort antal sexpartnere. Modsat drenge fra samme generation, som til gengæld bliver hyldet og anerkendt for selvsamme.

Synes du, at man kan have FOR mange sexpartnere?

I min egen ungdom i 80'erne blev drengene også dengang hyldet og blev kaldt for 'smarte players.' De var machotyre og særdeles eftertragtede, især i nattelivet. De lige så seksuelt aktive piger blev kaldt for billige ludere. Samme stereotype opfattelse, dengang som nu.

Jeg har altid haft en stor seksuel appetit og har aldrig holdt mig tilbage, hvad angår nydelsen og 'fortæringen' af partnere. Allerede som ung havde jeg en hedonistisk tilgang til livet, og jeg følte ingen skam.

Sådan var jeg heldigvis godt opdraget hjemmefra og følte mig fri. Min seksualitet var en stærk drivkraft, og mit første 'offer' var en voksen mand. Selv var jeg endnu blot en nysgerrig teenager, og jeg forførte ham bevidst med mine Lolita-lokker.

Da jeg var gift med min eksmand i 1990’erne, havde vi i en lang periode vilde sexorgier hjemme hver weekend. Fyrene stod i kø for at duske mig på min anledning

Da jeg var i starten af 20’erne, gik jeg tit i byen alene. Jeg hang ud over bardisken på det københavnske insted KRASNAPOLSKY sammen med de andre drenge, iført datidens cool look; pilotjakke, stramme hvide jeans og brune langskaftede cowboystøvler. Jeg bestilte som regel Tuborg på flaske, mens jeg skimmede lokalet for flotte og selvsikre fyre. Og jeg scorede dem som regel hver gang.

Én gang havde jeg haft fræk sex med en flot fyr hele natten. Han skulle desværre tidligt op om morgenen og op på arbejde. Han lod mig blive liggende og sove i hans seng, da han gik. Da jeg vågnede skulle jeg ud at tisse på toilettet, som lå ude på bagtrappen. Det var vinter og skide koldt. Jeg smuttede alligevel nøgen derud, fik tisset af, og da jeg skulle ind igen, opdagede jeg til min forfærdelse, at jeg havde smækket døren bag mig og havde låst mig ude. Fuck. Jeg måtte pænt vente på bagtrappen, indtil min hotte date kom hjem igen fra arbejde. Det var en kold afslutning på en hed nat.

På et tidspunkt var jeg ansat som tjener på SAS Royal Hotel på Vesterbrogade. En dag flirtede jeg med en gæst i restauranten, vi sendte hinanden intense blikke, og da min aften vagt sluttede, stak jeg ham diskret en seddel i hånden med min adresse. Han kom hjem til mig senere den aften, og gav mig den skønneste orgasme, mens jeg lå på langs på mit fine parketgulv og nød hans behandling.

Anahita Malakians har startet kampagnen #over100 og har før stillet op til Folketinget for Venstre, og hun håber på at blive opstillet igen næste gang. Pressefoto Vis mere Anahita Malakians har startet kampagnen #over100 og har før stillet op til Folketinget for Venstre, og hun håber på at blive opstillet igen næste gang. Pressefoto

På en af mine andre aftenvagter på hotellet sneg jeg mig forbi de ansatte i receptionen, listede lige så stille ind i elevatoren, op på sjette sal, ind på værelse 666, og havde hed sex med en anden gæst. Ingen opdagede det.

En anden gang, da jeg som 20-årig boede i Sydafrika, fotograferede jeg en fyr med stiv dolk i sexede stillinger, iført mit sexede lingeri. Fotobutikken måtte have fået et mindre chok, da de fremkaldte billederne. Da jeg var gift med min eksmand i 1990’erne, havde vi i en lang periode vilde sexorgier hjemme hver weekend. Fyrene stod i kø for at duske mig på min anledning.

Sådan kunne jeg blive ved med at fortælle frække historier, og faktisk har jeg ikke tal på, hvor mange mænd jeg har nedlagt. Men hvis jeg forsigtigt prøver at regne sammen, nærmer det sig nok #over1000.Tallet er ligegyldigt, men jeg vil gerne bidrage med mit stærke frisind til denne vigtige debat. Som en af fortidens promiskuøse kvinder, Mae West engang sagde:

'Good girls go to heaven, bad girls go everywhere.' Go West!