»Jeg mistede min datter, som ikke fik det liv, jeg ønskede, hun skulle have. Så kan man ikke sætte sig ned og vræle, når man er næsten 80, fordi man måske ikke har 1.000 år tilbage.«

Ordene kommer fra tidligere toppolitiker Lone Dybkjær, der er uhelbredeligt syg af kræft.

Når hun skal forholde sig til sygdommen, henter hun inspiration hos datteren Lotte, som i 2013 tabte kampen mod sklerose som 43-årig.

Folk skal vide, at hun er syg. Men hun har ikke brug for folks medfølelse.

Havde man fortsat med at scanne, havde man opdaget, at den voksede

»Min datter sagde, at hun ikke kun ville være et sygt barn. Det synes jeg var meget sigende.«

Lone Dybkjær har et langt politisk cv og liv bag sig. Blandt andet var hun miljøminister for De Radikale i Poul Schlüters KVR-regering fra 1988 til 1990.

Hun har i en række artikler i B.T. fortalt om sin kræftsygdom og den hospitalsfejl, der gør, at der ikke er noget at stille op. Tirsdag var hun gæst i B.T. Live.

Selve kræftbehandlingen i Danmark kalder hun fantastisk. Men for hendes eget vedkommende blev hun offer for det, hun kalder en klassisk fejl.

I 2011 fik hun konstateret brystkræft. Efter et langt strålingsforløb fulgte kontrolbesøgene.

»Jeg havde brystkræft, som jeg er helbredt for, men så var der også en dims på lungen. Den dims holdt man øje med et stykke tid, men så holdt man op med at scanne. Deraf fejlen. For havde man fortsat med at scanne, havde man opdaget, at den voksede.«

Da Lone Dybkjær i 2015 igen befandt sig i Rigshospitalets scanner, var det, fordi hun var faldet og havde slået ribbenene og insisterede på at blive scannet.

Lægerne opdagede, at der var kræft i lungerne, som også havde spredt sig til lymferne. Det var for sent at operere.

Så har jeg Poul, der står truende ved siden af. Det kan slå bunden ud af enhver

Efter sit forløb har hun en helt klar opfordring til andre, der havner i behandlingssystemet: Sørg for at have en stærk pårørende ved din side til at holde behandlerne i ørerne.

Selv har hun tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen, som hun har været gift med i 25 år.

»Det er ikke alle, der er gift med en Poul Nyrup. Men så må man se, om man har nogen i sin omgangskreds, der er ressourcestærk. For har man ikke det, risikerer man at tabe. Det er ulykkeligt, men sådan er det.«

I dag kæmper Lone Dybkjær med en voldsom hoste som følge af strålebehandlingen, som hun endnu ikke fået hjælp til at få behandlet.

Der er ingen, der har det godt, hvis jeg går rundt og er bitter

Først blev hun sendt til sit lokale hospital for at få den undersøgt. Her skulle hun ind i et nyt forløb, hvor hun skulle have taget de samme prøver, som hun allerede havde fået taget på det hospital, der tog sig af kræftbehandlingen.

Det fik Lone Dybkjær og hendes mand dog sat en stopper for:

»Så har jeg Poul, der står truende ved siden af. Det kan slå bunden ud af enhver,« sagde hun med et grin.

Men hosten kunne der ikke gøres noget ved på hostpitalet.

»Lægerne siger altid om min situation, at det handler om livskvalitet. Ja, siger jeg så. Men hvorfor i alverden kan jeg så ikke blive sendt et sted hen, der kan gøre noget ved hosten? Der er ingen råd til den hoste. Og jeg venter hele tiden. Så giv mig da lidt livskvalitet og undersøg, om der kan gøres noget ved det.«

Lone Dybkjær understreger dog, at hun på ingen måde er bitter.

»Jeg vil gerne have det godt med mine omgivelser. Og at de har det godt med mig. Og der er ingen, der har det godt, hvis jeg går rundt og er bitter. Der er kun nogen, der har det godt, hvis jeg er glad og munter. Og så er jeg glad og munter.«