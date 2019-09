B.T. har netop fejret sin 103-års fødselsdag.

31. august 1916 udkom B.T. for første gang. Avisen blev skabt af en ung krigskorrespondent, Henry Hellssen, der havde set en helt ny avistype på sine reportagerejser under Første Verdenskrig.

Begejstret kom han hjem til København og fik lov til at gå i gang af det Berlingske Hus. Hellssen ønskede at udnytte den nye type trykpresse, der gjorde produktionen hurtigere. Han ønskede også, at avisen skulle beskæftige sig med emner, der optog læserne, og som ikke var officielle bekendtgørelser fra myndighederne. Henry stillede sig på københavernes side. Avisen var ikke lige så stor som de andre og havde langt bedre fotografier og tegninger.

B.T. blev en succes med det samme.

På mange måder er B.T. i dag i 2019 i gang med en udvikling, der minder om begyndelsen på avisen i 1916. I dag udnytter vi, at mobiltelefonen er den letteste og hurtigste måde at nå læserne på. Derfor har vi i mere end et år udviklet vores journalistik og vores måde at skrive til læserne på.

Det har foreløbig været en stor succes. Siden juni 2018 er vores trafik vokset betydeligt. På et år er antallet af danskere, der besøger bt.dk, steget dramatisk. Det er vi meget taknemmelige for. Vi ønsker nemlig at lave journalistik, der betyder noget, og som optager danskerne. På nøjagtig samme måde, som Henry Hellssen gjorde i det forrige århundrede.

Vi laver 'journalistik med hjertet', som vi kalder det. Vores journalistik tager altid udgangspunkt i mennesker, og hvordan de lever deres liv. Læserne og dermed danskerne er altid i centrum på B.T.

De seneste måneder har vi afdækket, hvordan ganske almindelige danskere oplever, at sagsbehandlingstiden hos politiet er vokset med flere end 100 dage. Politiet er alt for langsomme til at klare de sager, der bliver anmeldt. I dag tager det mere end 300 dage, før en anmeldelse er klar til dom. Nogle gange reagerer politiet slet ikke.

De mange danskere, der er stået frem i B.T. med deres historier, har allerede fået den nye justitsminister til at reagere. Han kan, som alle andre, se, at det er uholdbart, at borgernes tryghed på denne måde er truet. Der er allerede nu bevilget 300 millioner kroner. Mange af de sager, vi har beskrevet, er blevet genoptaget, og flere borgere har endelig fået kontakt med politiet. Justitsministerens bevilling er ikke nok, kan vi allerede nu konstatere, så på B.T. lover vi at fortsætte vores dækning. Som vi holder fast i sagen om pigen Mint og hendes næsten 100 andre ligesindede, der lige nu på urimelig vis er vist ud af Danmark. Som vi holder fast i andre sager, hvor danskere er blevet uretfærdigt behandlet.

Vi satte en stor udvikling af B.T. i gang sidste sommer, og vi er slet ikke færdige. I efteråret udvider vi vores politiske redaktion, for med systemskiftet og en opposition i opløsning er der mere end nogensinde brug for, at B.T. fortæller, hvad der reelt sker på Christiansborgs gange.

Om en måned kommer vi med mere forbrugerstof. Vi er alle forbrugere, og med den nye satsning lover vi at holde et skarpt øje med bl.a. priserne og kvaliteten. Det skal kunne betale sig at læse B.T., og derfor vil man kunne tjene penge ved at følge vores kommende forbrugerhistorier.

B.T. er en avis, et site, podcast og snart også tv-programmer. Vi er et mediehus, der leverer indholdsrigt og nyttig journalistik på alle mulige måder. Vores nye tv-programmer er naturligvis ikke til tv, men til mobilen eller computeren. Programmerne er som gode tv-programmer fyldt med oplevelser, følelser og oplysninger, der kan anvendes. I første omgang kan du se forbrugertest på både sjove og indholdsrige måder.

Avisen vil også forandre sig. I det nye år kommer vi med en større og bedre avis både lørdag og søndag, som vi glæder os til at præsentere senere.

Henry opfandt avisen B.T. – vi er gang med at genopfinde den.