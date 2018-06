Man kan sige meget om Alternativet, men kedelige er de ikke, og anderledes er de da i DEN grad. Der er noget sympatisk over dem.

Et parti, der bygger på værdier, er ikke dagens kost i dansk politik, hvor meget efterhånden kan gå an, bare man beholder magten.

Alternativet står ifølge dem selv for: mod, generøsitet, gennemsigtighed, ydmyghed, humor og empati.

Det er noget af en udfordring, og man kunne da bestemt ønske, at disse værdier var mere fremherskende hos andre partier. Faktisk kan jeg ikke få øje på dem.

Når Uffe Elbæk nu vil være statsminister som leder af et så lille, nyt parti, må det være mere udtryk for humor end ydmyghed

Hvor ville det være klædeligt, om de store regeringsbærende partier turde tage nogle af værdierne til sig.

Mod for eksempel. I stedet for at rende efter holdninger, som politikerne og deres spindoktorer tror er populære i befolkningen, burde de stå frem, gå foran og vise vej for det, de selv tror på. Hvis de overhovedet tror på noget mere.

Eller hvad med generøsitet og empati?

Kunne man forestille sig politikere, der talte varmt og medfølende om de svagere i samfundet? Appellerede til os andre om at være forstående og tolerante? Nej, her skal slås hårdt ned, og så kan de lære det, kan de. Når de fleste kan klare skærene, kan alle vel tage sig sammen.

Og ydmyghed???

Det er en meget fin position at være minister. Ingen tvivl om det. Landets ledelse burde være langt mere respekteret, uanset partifarve. Men derfor behøver forskellige ministre jo ikke at føre sig frem, som var de konger. Som om de alene kunne bestemme det hele. Intet over og intet ved siden af Folketinget, siger man, og det må også ministre erkende. At være minister betyder at være tjener og at udøve det, Folketinget beslutter.

Og humoren? Jeg tror såmænd, der er mere af den på Borgen, end vi hører uden for murene. Men tænk, hvis de turde vise den offentligt. Ville de miste respekt? Nej, jeg tror, det ville signalere overskud og menneskelighed, hvis man af og til kunne gribe politikere i en morsomhed.

Man kan jo godt tage sit arbejde alvorligt uden at tage sig selv så helvedes alvorligt.

Nå, tilbage til Alternativet.

Når Uffe Elbæk nu vil være statsminister som leder af et så lille, nyt parti, må det være mere udtryk for humor end ydmyghed. Jeg kan sagtens forstå, at Alternativet ikke kan genkende grundlæggende socialdemokratiske værdier i det store parti mere. Det er vi sandelig mange, der ikke kan. Mette Frederiksen har som leder bragt partiet langt væk fra det Socialdemokrati, vi har kendt.

Men helt ærligt Uffe. Jeg tror, folkestyret vil være betydeligt bedre tjent med Alternativet som den bevægelse, det er, og som det anderledes parti, der kan ruske lidt op på Christiansborg en gang imellem. Partiet ville såmænd gå til grunde på regeringskontorerne, så vogt jer for efterligninger. Se på Liberal Alliance, der har mistet enhver troværdighed ved at søge magten.

Det kunne se ud, som om den humoristiske sans har taget overhånd. Det er nærmest at gøre grin med den politiske virkelighed at spille ud med den melding.

Men bevares, det er agurketid, og det betyder som bekendt, at man både kan se søslanger i Loch Ness og aprilsnar i sommervarmen. Lad os betragte det som sådan.