'Luder', 'klam', 'billig' og 'narrefisse'.

Det er bare nogle af de ting, Maja og Ditte bliver kaldt i deres hverdag, fordi de har et aktivt sexliv. For eksempel havde Maja på et tidspunkt syv uforpligtende forhold samtidig, en 'weekendkæreste' og et datingliv ved siden af. De to kvinder mener, at kvinder tit bliver opfattet som billige, mens mænd bliver opfattet som helte, hvis de har sex med flere forskellige.

»Mit liv er normalt, eller det er nok flere, der skal begynde at opfatte det som normalt. Jeg har sex med dem, jeg har lyst til at have sex med. Jeg sørger altid for at være helt vildt ærlig omkring det. Jeg vil ikke være en 'fuckboy' i en pigeversion. Jeg vil ikke love guld og grønne skove til dem, jeg er sammen med, jeg er bare ærlig og siger, at jeg kun søger sex og ikke et forhold,« slog Ditte fast, da hun og Maja onsdag deltog i B.T. Live på Facebook.

Sammen med to andre kvinder deltager de i et program på TV 2 Play, der hedder 'Fordi vi har lyst'. Programmet har til formål at gøre op med nogle af de normer, der findes om kvinder og seksualitet.

Er det værre, hvis kvinder har været i seng med mange, end hvis mænd har?

Til daglig laver de to kvinder vidt forskellige ting. Ditte læser til datamatiker, og Maja arbejder som landmand, men hun går efter at blive sygeplejerske. Selv om begge har en travl hverdag, så er privatlivet en vigtig del at pleje, og det handler om prioriteringer, især for Maja.

»Jeg havde syv uforpligtende forhold, en weekendkæreste og et datingliv ved siden af. De uforpligtende forhold havde jeg kun til mine seksuelle behov, min weekendkæreste havde jeg for at få dækket de menneskelige behov – for at få noget hudkontakt, noget omsorg og blive smurt ind i kærlighed.«

»Ud over de førnævnte ting havde jeg et datingliv for at forsøge at få en kæreste, som jeg kunne se en fremtid med,« forklarede Maja, der efterfølgende understregede, at hun i dag har fundet en dejlig kæreste, som hun lever i et monogamt forhold med.

Nu arbejder begge kvinder for at ændre attituderne i de jyske samfund, de kommer fra, henholdsvis Hjørring og Skive.

Maja har en kæreste nu, men hendes tidligere liv bar præg af frihed og lysten til sex. Hvilket hendes tvillingesøster har vrængt næsen af. Vis mere Maja har en kæreste nu, men hendes tidligere liv bar præg af frihed og lysten til sex. Hvilket hendes tvillingesøster har vrængt næsen af.

»Der, hvor jeg kommer fra, er man mega sej, hvis man som mand har været sammen med 200 personer. Hvis man er en kvinde, så er man mega klam, billig og en luder,« understregede Ditte.

'Jeg har hørt, at du er nem, skal du ikke med mig hjem?'

»Det hører jeg ofte og jeg tænker bare 'nej, det skal jeg virkelig ikke'. Bare fordi jeg godt kan lide sex, så betyder det ikke, at jeg godt kan lide at have sex med dig. Hvis man afviser folk, så bliver man også bare kaldt narrefisse og får at vide, at man er klam,« konstaterede Ditte.

Man kan se de første to afsnit på TV 2 Play.