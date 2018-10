Så nåede vi årsdagen for #MeToo, og jeg tror roligt, at jeg kan sige, det sidste år har været overvældende for rigtig mange mennesker.

Jeg selv er ikke en undtagelse.

En kold oktobermorgen i 2017 vågnede jeg op til en ny virkelighed. En virkelighed, jeg i min vildeste fantasi ikke har kunnet forstille mig, eksisterede.

I nyhederne snakkede man om det, i radioen, aviserne, blandt kollagerne, vennerne og overalt i mit Facebook-feed dukkede hashtagget op. Et hashtag, jeg aldrig var stødt på før: #Metoo.

Jeg gik straks i gang med at google, hvad det gik ud på, og det svar, der mødte mig var overvældene.

De næste mange uger var jeg og hele verden vidne til flere tusinde kvinders beretninger om seksuelle krænkelser og overgreb. Fra de største stjerner i Hollywood til min gamle folkeskoleveninde, min genbo, min kollega, min eks-kæreste, min chef, min søster og min svigerinde.

Jeg var gået igennem 26 år af mit liv uden at have været bevidst om, hvordan verden så ud fra en kvindes synspunkt. Og her kom det så… Wake up call’et. Uppercutten lige i fjæset på alle os mænd. BANG! Velkommen til virkeligheden.

Der kom hurtigt en modreaktion, jeg med det samme hoppede med på. Den var måske ikke berettiget, men jeg forstår godt, hvorfor den kom: #NotAllMen. En 'jeg er fandme ked af at høre, at det er sket for jer, MEN DET ER ALTSÅ IKKE ALLE MÆND, DER ER SÅDAN!'-reaktion.

Hvis jeg kunne gå tilbage i tiden, havde jeg bedt mig selv om at holde min kæft og lytte.

Statistikkerne blev gjort op, og der viste sig hurtigt et uhyggeligt billede af, hvor mange kvinder der følte, at de havde været udsat for et overgreb. Alt for mange.

Alt for mange kvinder hashtaggede #metoo, samtidig med at alle mænd hashtaggede #NotAllMen.

»Det handler ikke og mig,« sagde vi. Det gjorde det helt ærligt heller ikke på det tidspunkt, men så begyndte jeg at mærke efter. Der var noget, der ikke hang sammen.

Beskyldningerne mod filmproducenten Harvey Weinstein var med til at starte MeToo-bølgen

At jeg har kysset en tilfældig pige på Roskilde Festival uden at spørge om lov først er et overgreb. At jeg har hevet en pige med hjem fra byen og ignoreret hendes fem første nej’er, indtil hun til sidst sagde ja, er et overgreb.

At jeg bliver sur over, at hun pludselig bakker ud, efter at jeg har købt drinks, betalt en taxa og haft en klar forventning om, at vi nu skulle have sex, er et overgreb!

Måske ikke fysisk, men psykisk. Hun får dårlig samvittighed, føler sig forkert, føler at det er hende, den er gal med og ender måske med at gå i seng med mig alligevel, selvom hun ikke har lyst.

Min opførsel var under al kritik

Mine sidste måneders research fortæller mig dog, at jeg langt fra var den eneste. Tværtimod. De fortæller mig, at det er hele kulturen, den er gal med. Den måde, vi opdrager drenge og piger på. Den måde, samfundet former os mænd gennem romantiske film, hvor fyren ikke tager et nej for et nej og ender med at score pigen alligvel, fordi 'nej' betyder 'prøv lidt hårdere'.

Den måde, vi taler om, at kvinder er billige på, når de har flere sexpartnere, mens mænd nærmest får heltestatus for selv samme adfærd. Den måde, vores politi og retssystem møder voldtægtsofre med skepsis og spørgsmål som »er du nu sikker på, at du er blevet voldtaget?« og »hvad havde du på den aften?«.

Den måde, vores lovgivning definerer voldtægt ved tvang og trusler og ikke ved at have sikret sig samtykke.

Jo mere jeg er dykket ned i emnet, jo større og mere komplekst er det blevet. Vi SKAL have ændret kulturen. Vi SKAL sikre os, at voldtægtsofre bliver taget alvorligt, at vores piger lærer at sige ordentligt fra, og at vores drenge lærer at respektere det første gang.

#MeToo skal ikke bare være en fortælling om kvinders kamp mod magtfulde mænd.

#MeToo skal være vores alles kamp for en verden uden sexisme, overgreb og seksuelle krænkelser.

#MeToo var startskudet for en revolution! En kamp vi skylder os selv og hinanden at blive ved med at kæmpe.

I mit tidligere indlæg 'Jeg scorede så mange damer på det - Nu skammer jeg mig' valgte jeg at stå frem og melde ud, at jeg havde begået overgreb.

Jeg har følt mig berrettiget til at kysse en tilfældig pige på Roskilde Festival, jeg har afvist et nej og manipuleret mig til et ja, og jeg har sagt ting som »slap nu af, det er bare for sjov!« når hun tydeligvis ikke har syntes det samme.

Reaktionerne, jeg har fået efterfølgende, har været alt fra 'voldtægtsmand!' til 'det gjorde vi jo allesammen…'.

Jeg har aldrig voldtaget nogen, men jeg har desværre været en af de mange mænd, som har gjort en masse dumme ting.

Jeg står frem, fordi vi er nødt til at tale om tingene, hvis vi vil ændre dem. Og jeg ved, jeg ikke er alene.

Jeg håber, du vil gøre det samme. Hvis ikke med mig så gør det for din mor, din søster, din kæreste og dine veninder.