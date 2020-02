Vi har det alle sammen meget forskelligt omkring det at være alene. Eller at være single. For nogle mennesker er det en skræmmende og nærmest angstprovokerende tanke, og for andre er det lig med stor frihed og livskvalitet.

Alder, børn og omstændigheder spiller selvfølgelig en rolle. Men faktum er, at rigtig mange mennesker lever (eller kommer til at leve) alene på et eller andet tidspunkt i deres liv.

Jeg har altid selv været i parforhold. Ja, faktisk siden mine sene teenageår, hvilket er lidt underligt at tænke på. Og det er først de sidste to år, at jeg har levet alene – sammen med mine børn – men uden en mand.

Denne tid alene kan være afsindig udfordrende, både socialt, praktisk og i forhold til sig selv. For når man taler om 'alenehed', er det svært at komme uden om ensomhed.

Faktisk er det ofte personer, som lader til at 'have det hele', der er allermest ensomme

For faktum er, at ensomhed både er et livsvilkår og en følelse, vi kommer til at stifte bekendtskab med i perioder af vores liv.

Ligesom man kan føle sig ensom i et parforhold eller i selskab med andre. Faktisk er det ofte personer, som lader til at 'have det hele', der er allermest ensomme.

Men hvad kan vi bruge denne alenetid til? Er det mest af alt en slags venteposition på Mr. Right med 'ensomhed' skrevet i panden, eller kan det være en velkommen tid til selvrefleksion og en søgen efter mere selvkærlighed?

For mit eget vedkommende har lektionen i ensomhed mest af alt lært mig noget om kvaliteten af min forbindelse til mig selv.

Så her kommer tre tips til at forvandle ensomhed til et mere meningsfuldt forhold til sig selv.

Vær med dine følelser

Tillad dig selv at tage det mere roligt, så du oprigtigt og dybt kan opleve, hvad du føler. Måske du har en bestemt ting, du gør, når du ikke vil mærke efter – såsom at bruge tid på sociale medier, arbejde, motion, alkohol eller børn? Hvad er det for dig? I stedet for at flygte ind i din 'ting', så prøv at være opmærksom, vær mindful. Og bliv opmærksom på, hvad du virkelig føler. Svigt, sorg, utilstrækkelighed osv. At kunne være med sin smerte får den til at forsvinde hurtigere, end hvis du flygter fra den, og du åbner op for en dybere selvforståelse og får mere medfølelse over for dig selv.

Vær kærlig over for dig selv

Jeg ved, at dette kan lyde svært, men vi behøver ikke altid kærlighed fra en anden for at føle omsorg og glæde. Vi kan give det til os selv. Køb en gave, gør noget, du elsker, plej dig selv. Jo mere du finder måder at glæde og pleje dig selv, jo mindre forventer du, at andre mennesker eller omstændigheder skal gøre dig glad. Og ultimativt bliver du så bedre til at kunne nyde andres kærlighed uden forventninger.

Vær taknemmelig for den tid, du har alene

For et forhold til et andet menneske kan aldrig være dybere end dit forhold til dig selv. Så hvis vi omfavner udfordringen i ensomheden som en gave, og bruger tiden på at udvikle et mere kærligt forhold til os selv, så begynder der at ske gode ting i livet. For så vil det forhold, vi har til os selv, sætte barren for de forhold, vi virkelig ønsker at have med andre mennesker.