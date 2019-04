Nicolai Jespersen lider af en sjælden avart af Tourettes syndrom. Han bander, siger ubehøvlede ting og har fysiske tics. Og selvom han i dag griner ad sine tics, har lidelsen også drevet ham på vanviddets rand.

»Jeg har for tiden en ting med at sige 'jeg har en kattekilling i lommen' eller 'et egern i lommen, i øret eller i røven'.«

Som du kan se i videoen ovenfor, har 20-årige Nicolai Jespersen ikke altid kontrol over, hvad der kommer ud af munden på ham, eller hvordan hans krop reagerer.

»DU HAR ET EGERN I NUMSEN,« indleder han for eksempel interviewet. Og han griner flere gange undervejs over sine egne udbrud.

Jeg ville hoppe med hovedet først ud over min altan

»Der har været mange bump på min vej hertil, hvor jeg kan stå og sige, at jeg har det godt,« siger Nicolai Jespersen og fortæller, at han sidste år var indlagt på psykiatrisk hospital som følge af lidelsen, der for alvor ramte ham som 18-årig.

»Til at starte med fik jeg en depression. Jeg fik antidepressiv, der fik min Tourette til at blusse op. Jeg fik mere og mere medicin, men det blev bare værre. Så til sidst fik jeg slå-tic, hvor jeg slog mig selv rigtig hårdt i hovedet. Og jeg havde en falde-tic, hvor jeg ville slå mit hoved i jorden, hvis jeg ikke tog fra. Det drev mig til vanvid. Og til sidst ville jeg slå mig selv ihjel,« fortæller han.

»Jeg havde kun tankerne om det og havde planlagt det til punkt og prikke. Jeg ville hoppe med hovedet først ud over min altan. Så jeg stod ofte på min altan og tænkte, hvordan jeg kunne gøre det. Men jeg turde ikke.«

Heldigvis. For Nicolai Jespersen udbreder i dag viden om lidelsen som såkaldt EN AF OS-ambassadør. Kampagnen har til formål at bryde tabuer om psykiske lidelser og andre lidelser som Tourettes syndrom, der er en neurologisk lidelse.

Derudover gæster han medier for at udbrede kendskabet til Tourettes syndrom.

Efter han kaldte tv-værten Felix Smith for 'mongolunge' i 'Go' aften Danmark', har Nicolai Jespersen fået over 1.000 følgere på Instagram.

»Hvis jeg går ned på Strøget og råber 'jeg har en kat i lommen', vil de fleste nok tænke, at enten har jeg en kattekilling i lommen, eller også er jeg underlig. For mange folk kender ikke til det,« siger han.

»Og som jeg har skrevet på min profil, så stopper jeg ikke, før hele Danmark kender til det.«

Jeg når kun til venteværelset, og så kommer han ud ad døren og siger: 'Nicolai, du har Tourette'

Nicolai Jespersen mærkede allerede lidt til lidelsen i barndommen og igen, da han var 16 år. Men som 18-årig brød det for alvor ud.

»Jeg var til en 18-års fødselsdag en fredag, og jeg kommer gående og dansende ind, da jeg er begyndt at få fysiske tics med armene, nakken og benene. Lige pludselig begynder jeg at skrige efter at have fået et par øl. Jeg skriger og skriger hele tiden og går til sidst hen til min kammerat og spørger, om vi ikke kan køre hjem. Og så skriger jeg ham lige op i ansigtet,« fortæller han.

Men de ufrivillige udbrud stoppede ikke.

»Lørdag morgen står jeg op og skriger stadig. Søndag kommer mit første ord, 'hej'. Senere på dagen siger jeg 'fuck'. Og så kører de to ord bare i ring.«

Jeg vil ikke have det godt med at forstyrre en begravelse, hvor alle er kede af det

Derfor får han tid hos en psykiater om mandagen.

»Jeg når kun til venteværelset, og så kommer han ud ad døren og siger: 'Nicolai, du har Tourette’. Han kunne høre mig inde fra sit kontor.«

På det tidspunkt kunne han have op til 14 tics af forskellig art i minuttet.

I dag får han medicin, der sætter en dæmper på dem, men har stadig omkring fem tics i minuttet. Men der er stadig enkelte ting, han undlader at deltage i, fortæller han.

»Jeg tager ikke til begravelser, konfirmationer og bryllupper af ren respekt. Jeg vil ikke have det godt med at forstyrre en begravelse, hvor alle er kede af det.«

Desuden har det været en kamp at få en uddannelse.

»Derfor er jeg begyndt på Uddannelsesbroen, hvor man får lov til at prøve en masse ting af. Lige nu vil jeg gerne stå i butik. I en tøjbutik eller elektronikbutik,« fortæller Nicolai Jespersen, der snart skal prøve kræfter med at stå i tøjbutik. Og her vil han, som han altid gør, fortælle, at han lider af Tourette, hvis han pludselig råber 'fisse' ad en kunde.