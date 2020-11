Loyal To Familia (LTF), en af mest kriminelle bander i danmarkshistorien, er blevet opløst ved lov, men nu vil et parti gå endnu længere.

»Vi foreslår nu, at man går ind og tager de danske statsborgerskaber væk fra bandekriminelle med et dobbelt statsborgerskab. Når de så har kun ét andet statsborgerskab end dansk tilbage, så vil det være muligt at smide dem ud.«

Indfødsretsordfører for Venstre Morten Dahlin gæstede B.T. Live og gjorde det klart, hvordan hans parti vil gå videre med sagen. Han vil smide dem ud af Danmark – det er bare ikke så enkelt.

I Danmark har vi underskrevet en menneskehedsrettighedserklæring, der siger, at der skal ret skrappe ting til, før man fratager et statsborgerskab – for eksempel, at man truer statens sikkerhed.

Statens sikkerhed. Så tænker jeg eksempelvis på terrorisme. Kan du godt sammenligne det med det her?

»Ja, det mener jeg. Det vi har set med LTF er, at de virker ved vold og skaber utryghed i samfundet, så man ikke kan gå ud på gaden. De laver boligområder i vores store byer, hvor vi ikke kan tilgå dem, fordi det er banderne, der 'ejer dem'.«

»Når man begår så alvorlig kriminalitet, så mener vi godt, at man kan argumentere for, at det er imod statens sikkerhed.«

Men hvorfor kan vi så ikke gøre det? Nu må I da snart gøre op med de konventioner, Morten Dahlin.

»Jeg deler frustrationen. Men der er to ting, som gør det svært at slippe af med nogen af dem, som jeg tror, et stort flertal af danskerne ikke vil have i Danmark.«

Vi synes som udgangspunkt, at hvis man begår alvorlig kriminalitet som udlænding, skal man udvises af Danmark

»Den ene ting er en international aftale, vi er en del af. Den anden er det modtagerland, der er imod dem og ikke vil modtage dem. Det forslag, vi laver nu, er et skridt i den rigtige retning, men det kommer ikke til at løse alle problemer. Hvis jeg sagde det, ville det være noget, jeg ikke kunne leve op til.«

Hvorfor siger I i Venstre så ikke bare, at nu går vi ud af de konventioner?

»Det er en mere kompliceret diskussion. Nogle gange har vi en tendens til at gøre meget nuancerede diskussioner utrolig simple. Vi arbejder inden for rammerne af konventionerne, men vil gerne skubbe dem til grænsen.«

»Derfor presser vi regeringen alt det, vi kan med parlamentariske grundlag for at tage den her utrolig vigtige kamp op for det danske samfunds skyld.«