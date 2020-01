Enhedslistens 2020-mål: luk jobcentrene, som vi kender dem

Det næste år skal blive året, hvor vi styrker vores velfærdssamfund – også for dem, der er syge eller har mistet jobbet. Vi skal afskaffe fattigdomsydelserne og lukke jobcentrene, som vi kender dem i dag.

For nogle måneder siden læste jeg om Brian Larsen. Han var i ressourceforløb og har store problemer med smerter i hænderne efter en arbejdsulykke og flere operationer. Han blev sat til at sætte mærkater på papkasser, men det gav ham atter stærke smerter. Hvad gør jobcentret? De beder ham redegøre for, hvordan han kan tørre sig bagi, hvis han ikke kan sætte mærkater på kasser.

Det er noget svineri.

Systemets udgangspunkt er, at alle nok snyder. Helt almindelige mennesker, der har knoklet og betalt deres skat, bliver mødt med snagende blikke. Det er galt. Det er en basal del af vores velfærd, at vi får hjælp, hvis vi får en arbejdsskade, en blodprop eller en fyreseddel. Fordi det kan ske for os alle sammen.

Det var faktisk en genistreg, generationerne før os begik: lad os betale lidt mere i skat og til gengæld sikre, at ingen af os skal sulte, hvis vi bliver syge eller mister jobbet. Det er da langt smartere, end at vi alle skal gå gennem livet og krydse fingre for, at vores nabo eller kollega bliver ramt før os selv.

Jeg får alt for mange breve fra mennesker, der er på sammenbruddets rand. De er blevet mere syge af de mange sanktioner og kontroller. De har mistet grebet om sig selv og familien. Og de kæmper for at få budgettet til at hænge sammen, mens de for længst har vinket farvel til forsikringer, børnefødselsdage og vinterstøvler.

Meningen med systemet er, at vi skal hjælpes videre. Til et nyt arbejde, en raskmelding, et fleksjob eller andet. Men fordi nogle enkelte idioter har snydt – og fordi højrefløjen uden belæg har talt om det, som om nærmest alle snyder – står vi nu med et system, der svigter.

Det er ikke let at være på kontanthjælp. Ydelserne er mindre end selv de mindste lønninger. Siger man nej til et arbejde, får man intet. Og man kan slet ikke få noget, hvis man ejer en bil, et hus eller en kapitalpension – så må man sælge og leve af det.

Samtidig er ca. 75 procent af de mennesker, der er ramt af kontanthjælpsloftet, slet ikke klar til et job, selv hvis det lå for næsen af dem.

Nasserne sidder i skattely, har snydt med udbytteskat og hvidvasket via de store banker – de sidder ikke i jobcentrene. Det skal vi huske på, når regeringens ydelseskommission bliver færdig, og vi skal lave et helt nyt system i 2020.

Stod det til Enhedslisten, ville vi lukke ned for jobcentrenes hetz, meningsløse krav og kontroller og sikre, at ingen bliver sendt i arbejdsprøvning, hvis de har en lægeerklæring, der anbefaler andet. Vi vil afskaffe varighedsbegrænsningen på sygedagpenge, så man ikke kan miste dem, før man er raskmeldt eller visiteret til andet.

Vi vil give alle ret til en afgørelse efter max to år. Og vi vil afskaffe de fattigdomsydelser, der gør problemerne for syge, arbejdsløse og ikke mindst deres børn meget værre.