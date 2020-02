Debatindlæg skrevet af Rasmus Stoklund, MF, Socialdemokratiet

Folketingsmedlem fra Venstre Lars Løkke Rasmussen er sprunget ud som klummeskribent i B.T. Ved sin debut langede han i overskriften ud efter statsministeren, men når jeg læser ned igennem bloggen, har jeg svært ved at finde ud af, hvori hans kritik af statsministeren egentlig består.

På den ene side kunne man få indtryk af, at han er glad for, at statsministeren gav Godhavnsdrengene en undskyldning for de overgreb, de blev udsat for i deres barndom, mens de var i statens varetægt på børnehjemmet Godhavn.

På den anden side lyder det, som om han synes, det er forkert at give undskyldninger.

Rasmus Stoklund er udlændingeordfører for Socialdemokratiet. Vis mere Rasmus Stoklund er udlændingeordfører for Socialdemokratiet.

Bundlinjen er, at læseren efterlades uden svar på, hvad Lars Løkke mener om Mette Frederiksens undskyldning til Godhavnsdrengene. Hvad betyder det for eksempel, når Lars Løkke skriver: 'Det var bevægende og forekom spontant rigtigt.'

Betyder 'forekom spontant rigtigt', at Løkke ikke mener, undskyldningen skulle være givet? Eller er ordet 'spontant' en lang tastefejl i hans blog?

Som bekendt afviste Lars Løkke i årevis at give Godhavnsdrengene en undskyldning, da han sad i Statsministeriet. Og i sommer, da statsminister Mette Frederiksen gav Godhavnsdrengene den undskyldning, de havde ventet på i alt for mange år, var Lars Løkke og resten af den daværende ledelse i Venstre tavse.

Kun hans partifælle Jan E. Jørgensen sagde noget. I kølvandet på Mette Frederiksens undskyldning til Godhavnsdrengene udtalte Jan E. Jørgensen til Berlingske: 'Jeg vil godt undskylde, at vi ikke gav den undskyldning.'

Lars Løkke og resten af den daværende ledelse i Venstre var tavse

Jørgensen har åbenlyst ikke samme udfordringer som Løkke med at bruge ordet 'undskyld'.

Jørgensen lægger i interviewet heller ikke skjul på, at både han og Karen Ellemann, da hun var socialminister i Lars Løkkes regering, gerne ville have gjort det samme som Mette Frederiksen, men at den daværende regering med Lars Løkke i spidsen valgte at lade være, fordi den efter at have konsulteret embedsværket måtte erkende, at 'den kolde jura vandt over de varme hjerter'.

Man skulle dog tro, at Mette Frederiksens undskyldning kunne give anledning til refleksioner hos Lars Løkke Rasmussen svarende til dem, Berlingskes chefredaktør, Tom Jensen, gav udtryk for på Facebook efter at have overværet ceremonien, hvor Mette Frederiksen sagde undskyld til Godhavnsdrengene og skrev:

»En undskyldning er noget, mennesker af kød og blod giver hinanden, fordi den angår netop dem. Efter at have fulgt dagens ceremoni på Marienborg sidder jeg en stille aftenstund og undrer mig over, at det borgerlige Danmark ikke indså det før Mette Frederiksen.«