'Føj, det er utroskab!'

Reaktionerne var kraftige, da Birgitte Gyrd og hendes mand, Hans Erik Rasmussen, besøgte B.T. De lever nemlig i et åbent forhold. Og deres svar var en skarp kommentar til de danskere, der rynker på næsen af deres valg.

»Utroskab er løgn og bedrag. Det er at gå bag om ryggen. Undersøgelser viser, at 46 procent, næsten hver anden af jer derude, er jeres partner utro. I har selv valgt at leve i et åbent forhold. Men jeres partner må ikke,« svarede Birgitte Gyrd, der har skrevet 25 blogs til B.T. om sine oplevelser. De er nu udkommet i bogform under titlen 'Kærlighedsklummer fra et polyamorøst ægteskab'.

Hendes mand gennem 25 år stod ved hendes side, da de svarede på spørgsmål fra B.T.s følgere på Facebook. Se videoen øverst.

»Jamen, det er rigtigt, Birgitte. Næsten halvdelen af alle danskere i parforhold lever i et åbent parforhold. De har bare lige glemt at fortælle det til deres partner,« supplerede Hans Erik Rasmussen og tilføjede:

»Den helt store forskel på dem derude og os, det er, at vi er åbne om alt. Og så er der ikke utroskab i det.«

Birgitte Gyrd og Hans Erik Rasmussen kan fejre sølvbryllup til sommer og har i fem år haft et åbent forhold. Før beslutningen om at åbne forholdet havde de begge været hinanden utro. Men i stedet for at lade sig skille begyndte de at tale sammen om, hvilke behov de hver især havde. Og hvad der kunne styrke deres ægteskab.

Og efter Birgitte Gyrd fortalte om mødet med en dejlig mand på en dansecamp, sagde Hans Erik Rasmussen, at hun skulle prøve at indlede et forhold til ham.

Kan du forestille dig at leve i et åbent forhold?

Men ikke alle B.T.-læsere ville selv tage det valg.

'Hvorfor dog. Så er det ikke ægte kærlighed, og der må i den grad mangle noget den anden vej,' skrev Kristina Linde til parret.

Men det er ét stort bedrag, svarede Birgitte Gyrd.

»Jeg ville være en stor egoist, hvis jeg tænkte, at jeg kunne opfylde alle Hans Eriks behov. Vi har været sammen i 27 år. Vi kommer måske til at være sammen i 60 år i alt. Og det ville være dybt egoistisk, hvis jeg sagde, at han ikke måtte komme nær eller røre en anden kvinde i 60 år.«

Kan jeg give et dejligt forhold til Birgitte og en anden, er det ikke egoisme

Hans Erik Rasmussen fulgte op:

»Hvad er ægte kærlighed? Der er nogle historisk og samfundsmæssigt bestemte normer for, at ægte kærlighed er, at man kan blive gift, til døden os skiller, at man kan blive skilt - som cirka halvdelen gør. For Birgitte og jeg er ægte kærlighed at skubbe normer og kommentarer væk og i stedet kigge på hinanden og tale sammen om, hvordan vi har det sammen lige nu, og hvordan vores ægteskab skal være.«

»Det modsatte af egoisme er at give til dem, man holder af. Og kan jeg give et dejligt forhold til Birgitte og en anden, er det ikke egoisme,« tilføjede han.

Birgitte Gyrd og Hans Erik Rasmussen er begge parterapeuter. Du kan læse Birgitte Gyrds klummer her.