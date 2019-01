Medens de fejer guld-konfetti op på gulvet i Boxen og spillerne flyttede festen til Rådhuspladsen, blev det tydeligt, at håndbold er en nationalsport.

Overalt hvor holdet kom frem, blev de hyldet på en lang mandag efter finalen.

Danskerne elsker håndbold og måske i endnu højere grad, end vi troede. Hele 2,74 millioner danskere fulgte med ifølge de tv-metermålinger, der afgør, om en tv-station er en succes eller en fiasko. Tallet er højt, og ifølge DR er det højere end EM-finalen i fodbold i 1992. Det er noget af en præstation, for der har selvfølgelig været flere end de 2,7 millioner seere. Store sportsbegivenheder opleves i fællesskab, så stuerne har været fyldt med med familier, der nød og jublede over sejren.

Det er usædvanligt, at herrerne har så stor opbakning og seertal. Normalt trækker kvinderne højere seertal, hvis de vel at mærke har succes og vinder mesterskaber. Det var Anja Andersen og kvindelandsholdet, der med deres sejre skabte helt nye 'kunder i butikken'. Normalt er sportsseere mænd med interesse for særlige sportsgrene, men 'de jernhårde ladies' trak unge piger, mødre og bedstemødre til skærmen. Det kan herrerne åbenbart også nu.

Håndboldherrernes succes og popularitet er ikke kommet af sig selv. Turneringen er blevet spillet for fulde huse og med en passion og kærlighed, som holdet har formået at besvare.

Håndboldspillere er ikke forgyldte topatleter, for pengene er ikke store i sporten, men de ved alle, at de skylder at betale tilbage til det store bagland af frivillige, der sørger for, at sporten eksisterer hver dag, året rundt. Derfor er spillerne åbne og altid klar til at tage selfies, som er nutidens autografer. De mange tilhængere, store som små, går aldrig forgæves til Mikkel Hansen eller Niklas Landin. De er i verdensklasse på banen, men er det også over for deres publikum. De ved, at sporten lever af tilskuere og frivillige.

Verdensmesterskaberne på dansk grund har også dokumenteret, at håndbold er en tv-sport. Danmark har nogle af verdens bedste producere, der forstår at bringe seerne tæt på dramaet. Spillet er løbende blevet tilpasset de krav, som moderne tv-seere kræver. Time-out, hvor seerne kan følge deres eget holds taktiske ændringer, er bare et af mange eksempler, som den udskældte chef Hassan Mustafa har tilladt. De danske håndboldspillere har tilladt, at vi alle kommer med i omklædningsrummet efter kampene. Både DR og TV 2 har leveret en kompetent dækning af hele slutrunden, og det er ikke muligt at afgøre, hvem der har gjort det bedst.

Håndboldsporten har de senere år levet med et frafald af spillere. Her deler de skæbne med andre sportsgrene, for e-gaming har et voldsomt tag i de unge. Slutrunden kan nok ikke vende den udvikling. Men 'de danske drenge' har leveret underholdning, drama og sympati, så sporten kan fortsætte sin guld-periode.

Da Mikkel Hansen trådte ud på Københavns Rådhus balkon med sin helt nyfødte søn steg jubelen til uanede højder, og ringen synes sluttet.

Tak for oplevelsen.