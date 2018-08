Debatindlæg af Thomas Westenholz, gymnasieelev, Charlottenlund, medlem af Gentofte Konservativ Ungdom

Stop puttemiddag-klagesangen, den hjælper intet.

I denne tid er mange elever kommet på plads i gymnasiet, og derved skal man endnu gang høre beklagelser og klagesang fra elever såvel som forældre over de såkaldte 'puttemiddage', som mange gymnasieelever afholder.

Det bliver hvert år fremstillet som et elitært og ekskluderende foretagende, hvor det overfladiske og eksplicit seksuelle er i højsædet.

Skønt det nok er sådan, det rent faktisk forholder sig, så nytter det bare ikke noget at blive forarget, for det kommer ikke til at ændre sig, og det er eleverne mere eller mindre indirekte selv skyld i.

Fænomenet er på mange måder en forlængelse af den ungdomskultur, der hersker i dag.

En kultur der er stærkt påvirket af de sociale medier, hvor mange unge gør en alverdens dyd ud af at fremstå på bedste vis – om end det så måtte være falskt og overfladisk.

Sådan er verdenen i dag, og det er desværre denne 'social-media-elite', der som regel løber med det længste strå, som i dette tilfælde ville være at blive inviteret med til 'puttemiddag'.

Klagesangen hjælper ikke, den er hørt før, og den er ved at være irriterende

Selve forargelsen over arrangementet og dennes implicerede begivenheder er egentlig udmærket.

Fakta Sådan får du debatindlæg i B.T. Du er velkommen til at sende et indlæg til B.T. Skriv til: btdebat@bt.dk Længde: mellem 1.500 og 3.600 tegn inklusive mellemrum. Alle indlæg skal forsynes med navn, adresse og titel og meget gerne et portrætfoto vedhæftet e-mailen som jpg-fil. Vi forbeholder os ret til at redigere indlæg.

Det er da også på sæt og vis ganske berettiget, for nogle af de beretninger, man hører fra elever på tværs af landet, er ikke altid så smagfulde og hyggelige, som ordet 'puttemiddag' måske kan lyde.

Det er desværre ret svært at komme til livs, for hverken eleverne, forældrene, lærerne og/eller skoleledelsen har noget som helst at stille op, så hvorfor gøre forsøget?

Skulle jeg – og det kunne jeg vel godt – komme med en enkelt opfordring til de, der måtte være sure, så vil jeg råde til at man dropper forargelsen og kommer videre.

Klagesangen hjælper ikke, den er hørt før, og den er ved at være irriterende.