Når jeg kigger ud over det danske samfund, oplever ting i min hverdag og forsøger at leve et liv – som de fleste jo gør - så bliver jeg mere og mere sikker på, at kønnene og deres roller ikke vil være de samme om 30 år.

I dag kan alting kategoriseres som sexisme, sexchikane, diskrimination etc. Dvs. at komplimenter og venligsindet flirten ikke er entydigt positivt længere.

Det er egentlig ikke fair overfor de reelle ofre for sexchikane, at deres oplevelser sidestilles med historier fra et debatindlæg i Politiken skrevet af en eller anden fjerdebølge-feminist med blåt hår, der føler sig krænket af folk, der kigger blot en smule skævt, når hun går nedad Gothersgade en december nat iført stramme leopard-hotpants kombineret med en kavalergang ned til navlen.

Et skræmmende spørgsmål er; vil man om 30 år som en ung mand kunne gå hen til en vilkårlig pige på en bar og konversere, uden at blive skudt i skoene, at der må være underliggende klamme tanker bag henvendelsen? Vil det være muligt at omgås hinanden uden konstant mistænkeliggørelse?

De senere års bevægelser, såsom eks. #MeToo–kampagnen, har været gode, da de har belyst og oplyst samfundet om alvorlige problemstillinger, der hidtil havde fløjet under radaren. Det vil jeg på ingen måde underkende.

Med det sagt, må man desværre konstatere, at visse kvinder har trukket kampagnen ud på et vildspor, hvor mænd mistænkeliggøres i en sådan grad, at selv den mindste og mest harmløse tilnærmelse efterhånden ganske legitimt kan flippes ud over og ophøjes til en decideret seksuel krænkelse.

Derimod ikke sagt, at reel seksuel krænkelse ikke er alvorligt og skal tages seriøst – for det skal det så absolut – men det er altså for de færreste kvinder hverdagskost, om end visse af disse måske ville påstå dette. De fleste mænd er - trods alt - ikke Harvey Weinstein, hverken i tanke eller handling. Gud ske tak og lov for det.

Apropos #Metoo-kampagnen, så ligger det mig på sinde at sende en besked til de fjerdebølgefeminister, der er kommet til de seneste par år, som i min optik har misbrugt kampagnens reelle budskab.

Lighedskampen har nu resulteret i, at manden i dag er kvinden underlegen i mange henseender

Jeg forstår ikke, hvorfor de applicerer denne kvindeundertrykkende agenda på alle mænd, de kommer tværs af. Som om alle mænd skulle gøre eller have i sinde at gøre lignende. De vil have lov til at iføre sig rent ud sagt ingenting, samtidig med at påkalde sig retten til at føle sig forarget over, at nogen af den grund måske skulle kigge lidt skævt og værst af alt ikke tage dem 100% seriøst.

Ej heller ville jeg tage en mandsperson, der til offentligt skue iførte sig en neongrøn badedragt fra filmen Borat, seriøst, for det ville unægteligt være – lidt ligesom dem selv – 'en latterlig farce.'

Hvad har den overdrevne stræben efter lighed kønnene imellem egentlig ført med sig? Lighedskampen har nu resulteret i, at manden i dag er kvinden underlegen i mange henseender.

Jeg kunne godt tænke mig en virkelighed, hvor kvinder søger ægtemænd og mænd ægtekvinder, der hver især er stærke og selvstændige på arbejdsmarkedet, såvel som i det private. Det ville da være pragtfuldt nemt.