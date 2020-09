Samira Nawa var lige ved at smide håndklædet i ringen, da en række mandlige politikere gav hende hug på de sociale medier.

Men så skete der noget.

Nu bobler det under overfladen på hendes egen arbejdsplads, Folketinget, hvor 'gramseri, klap i numsen, overgreb og grænseoverskridende kommentarer' ifølge den radikale ligestillingsordfører angiveligt har ramt nogle af de kvindelige ansatte: »Der er noget at komme efter på Christiansborg,« understreger politikeren, der nu får Folketingets Præsidium til at gå ind i sagen.

Hun vil have kulegravet omfanget af seksuel chikane på Christiansborg, efter at hun har fået en række direkte henvendelser fra kvinder, der blandt andet arbejder i Folketinget og byrådene.

Ingen kvinder i Folketinget skal acceptere sexistiske bemærkninger. Henrik Dam Kristensen, Folketingets formand

»Vi skal også pege indad. Der er behov for, at vi på Christiansborg får en tilbundsgående undersøgelse af den kultur, jeg er blevet gjort opmærksom på ved at være i vælten over weekenden,« siger Samira Nawa, der har kontaktet Folketingets Præsidum, der tager sig af interne forhold, for at få dem til at foretage en kortlægning af seksuel chikane i magtens centrum.

Samira Nawa er havnet i noget af et stormvejr ved at sige til B.T. at hendes parti, Det Radikale Venstre, ikke havde givet nuværende udenrigsminister Jeppe Kofod (S) en ministerpost på grund af en sag fra 2008, hvor han som 34-årig havde sex med en 15-årig ungdomspolitiker.

»Et urimeligt personangreb,« kaldte Jesper Petersen, der er politisk ordfører i Socialdemokratiet, Samira Nawas udmelding.

»Under bæltestedet,« skrev Uffe Elbæk fra Frie Grønne.

»Svinestreg,« skrev Søren Espersen fra Dansk Folkeparti.

»Jeg tænkte, at jeg var slået hjem, og måtte erkende, at jeg havde tabt.«

Men Samira Nawa forklarer, at hun er blevet kontaktet af mellem otte og 10 kvinder på Christiansborg og ude i byrådene, som har oplevet grænseoverskridende adfærd og har henvendt sig til den radikale politiker personligt.

»De fortalte mig om gramseri, klap i numsen, overgreb og grænseoverskridende kommentarer,« siger hun og tilføjer:

Sexchikane på Borgen I 2017 lavede Berlingske en rundspørge blandt kvindelige byrådspolitikere, hvor 75 af 312 af de adspurgte svarede ja til, at de har oplevet verbale krænkelser eller kommentarer, de opfattede som sexistiske. I den forbindelse sagde nuværende kulturminister Joy Mogensen (S), at hun gentagne gange fik sexistiske kommentarer som byrådsmedlem.

Debatten opstod, da det socialdemokratiske byrådsmedlem Sonja Marie Jensen i et debatindlæg på netavisen PioPio skrev, at seksuelle tilnærmelser og hånlige kommentarer om ens alder, udseende og privatliv desværre er hverdagskost.



»Jeg skal stå model til både seksuelle tilnærmelser og hånlige kommentarer, der kun har til formål at nedgøre mig på grund af mit køn og min alder. Det starter oftest med et klask i røven og 'goddag, smukke' til byrådsarrangementer, eller når øllene ruller, og man bliver mindet om, 'at man har altså ikke taleret her, før man har fået sig en uddannelse',« skrev hun blandt andet. Forinden havde forfatteren og tidligere praktikant i Venstre, Susan Simonsen, udgviet bogen 'Det underdanige og det magtfulde', hvor hun beskrev sexisme som en del af livet på Christiansborg.

»Når jeg ser på de eksempler, er det grelt nok til at iværksætte en undersøgelse. Der skal desuden også tages et opgør på den anden side af sådan en undersøgelse.«

Derfor har hun bedt Jens Rohde, der er Det Radikale Venstres medlem af Folketingets Præsidium, der beskæftiger sig med interne forhold på Borgen, om at gå videre med sagen.

B.T. har kontaktet Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen, der nu selv tager sagen op efter Samira Nawas opfordring.

»Jeg vil gerne slå fast, at seksuel chikane naturligvis er helt uacceptabelt. Også i dansk politik. Ingen kvinder i Folketinget skal acceptere sexistiske bemærkninger. Derfor har jeg besluttet at sætte emnet på dagsordenen, når Præsidiet holder møde på onsdag. Så kan vi tage en drøftelse af, hvordan vi kommer videre,« siger Henrik Dam Kristensen til B.T.

Han henviser desuden til, at Folketingets Administration i 2018 gennemførte en undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø blandt de 440 ansatte i Folketingets Administration, der ikke gav anledning til at tro, at seksuel chikane skulle være et udbredt problem.

Samira Nawa har i weekenden selv beskrevet en episode på sin Facebook-profil, hun oplevede som studentermedhjælper. Den kan du læse i opslaget her: