Når perfektionisme og præstationskultur hersker, skal tingene helst bare fungere – og hvis de ikke gør… Ja, så snakker vi ikke så meget om det.

Når det kommer til sex, kan mangel på åben snak skabe frustrationer – og paradoksalt nok har vi stadig svært ved at tale om sex på trods af, at det er overalt.

Man kan undre sig over, at vi på den ene side er vant til, at medierne bramfrit bombarderer os med sex i forsøg på at fange vores kræsne og kortvarige opmærksomhed – og på den anden side at mange mennesker oplever, at sex er svært at tale om, samtidig med at forskere fortæller os, at sexaktiviteten er dalende blandt unge voksne.

Vi studser ikke over sex i reklamer, i film, på sociale medier og som mainstreamunderholdning i sexfikserede reality-serier. Vi er vant til, at sexede billeder og sex-overskrifter prøver at lokke os til at klikke eller købe.

Tro det eller ej: Det er meget normalt, at lysten går op og ned

Sex er normaliseret som aldrig før – og derfor kan det virke overraskende, at undersøgelser viser, at unge i dag dyrker mindre sex end førhen. Hvorfor?

Glemmer vi kropsligheden, jo mere 'digitaliserede' vi bliver? Er det, fordi flere har angst eller stress? Lever vi i en 'forsigtighedskultur'?

Jeg skal ikke gøre mig alt for klog på de mange gode bud – de indeholder måske hver især en flig af sandheden. Men som psykolog ser jeg til gengæld, at mange har svært ved at tale om sex – og det kan føre til øget seksuel frustration.

Det kan især være tabu, hvis sexlivet fungerer dårligt i parforholdet. Her kan præstationskulturen komme til udtryk som pinlighed over, at man ikke har nok sex. Hvis det ikke 'kører' så godt, holder man typisk lav profil.

Men manglende snak om sex er et problem – for så får man ikke korrigeret sin opfattelse af, hvordan sexliv ser ud i de fleste andre parforhold. Og tro det eller ej: Det er meget normalt, at lysten går op og ned.

Som psykolog har jeg mødt mange mennesker i slut 20’erne til midt 30’erne, som oplever frustrationer over mangel på sex i parforholdet. Det kan f.eks. være manden, der er frustreret over, at sex kommer til at handle om at lave børn.

Det kan være trist at føle sig reduceret til en sæddonor, der kun er interessant i de få dage, hvor ægløsningen finder sted. Men uanset om det er den ene eller anden part – det kan lige så vel være kvinden – der er i sexunderskud, så glemmer man ofte at tale om grundene til den faldende sexlyst.

Arbejde og andre aktiviteter kan stjæle energien og overskuddet til at dyrke intimitet og sexliv. I hverdagen er der typisk så mange stimuli, at man har mere behov for at se Netflix og koble fra, når man kommer hjem efter en lang dag.

Sex er ikke altid romantisk eller passioneret. Nogle gange er det nødvendigt at planlægge det

Men hvis man ikke får talt åbent om årsagerne, kan det skabe frustration hos den anden part. Hvis man kan afstemme forventninger med sin partner, kan det være meget lettere at håndtere situationen, fordi man f.eks. vil kunne sige, at der kun er tale om en begrænset periode.

For de fleste parforhold er sex grundlæggende og nødvendigt. Sex giver nærhed og intimitet, men i mange længere forhold er det normalt med perioder uden sexlyst.

Det er vigtigt at kunne acceptere i en periode, og det betyder ikke, at parforholdet er grundlæggende utilstrækkeligt. Men man skal blive ved med at tale om det – ellers risikerer man at glide fra hinanden.

Hvis man i en periode mangler sexlyst, så holder man måske op med at kramme eller røre ved den anden – fordi man ikke vil sende signaler, der lægger op til sex. Hvis man vil undgå at skabe afstand, er det bedst, hvis man kan tage en åben snak med sin partner om, hvornår sexlivet kan komme igen.

Og så er det en god idé at glemme alt, du har set på film. Sex er ikke altid romantisk eller passioneret. Nogle gange er det nødvendigt at planlægge det. Det kan godt være, det er lidt kikset og uspontant at tænke sex ind i en travl hverdag – men det er da bedre end at ligge under for en begrænsende perfekthedskultur.

