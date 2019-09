Renterne i den vestlige verden er historisk lave, og for dem, der kan huske tilbage til begyndelsen af 1980'erne, kan det lave renteniveau nærmest virke helt surrealistisk.

Danske medier rapporterer nærmest på daglig basis om, at de lave renter er en gave til de danske boligejere.

Problemet er blot, at det langtfra er tilfældet.

Men før vi kaster os ud i at prøve at forstå, hvorfor lave renter ikke ubetinget bør give anledning til jubel hos boligejerne, så lad os først se på, hvorfor renterne er så lave, som de nu engang er.

Basalt set er renteniveauet bestemt af forholdet mellem opsparing og investeringer – ikke kun i Danmark, men globalt. Lidt forsimplet kan man sige, at jo højere opsparingen er, jo lavere er renterne – og tilsvarende: Jo lavere investeringslysten er hos husholdninger og virksomheder, jo lavere er renterne.

Hvis vi starter med at se på opsparingen, så har vi i Danmark siden midten af 1980'erne gradvist forøget opsparingen, hvilket lettest kan ses på det faktum, at betalingsbalanceoverskuddet har været støt stigende i snart 40 år. Ud over opsparingen via store pensionsformuer er den offentlige gæld samtidig reduceret betragteligt siden begyndelsen af 1990'erne.

Og selvom der var en periode i midten af 00'erne, hvor danskerne slog sig løs, så har det overordnede billede siden midten af 1980'erne været et, hvor vi som nation har sparet mere og mere op af vores løbende indkomst.

Denne tendens er kraftigt styrket, siden krisen ramte i 2008-09. Siden da er danskerne blevet endnu mere mådeholdne – noget man blandt andet kan se ved, at danskerne aldrig nogensinde har haft så store indeståender på deres bankkonti, som de har netop nu.

Disse tendenser forstærkes yderligere af, at danskernes gennemsnitsalder er stigende, og andelen af ældre som del af befolkningen er steget. Det er ganske enkelt sådan, at når vi kommer tættere på pensionsalderen, så tager vi færre risici i vores privatøkonomi, vi er tilbøjelige til at spare mere op, og når vi investerer, så gør vi det også mere forsigtigt.

Og netop på investeringssiden er der også sket noget, og særligt bemærkelsesværdigt er det, at både investeringerne i virksomheder og det lånefinansierede forbrug har udviklet sig meget langsomt de sidste 10 år. Det til trods for, at renterne altså er historisk lave.

Vi sparer altså mere op, og investerings- og forbrugslysten er mindsket, og det er både i et dansk og et internationalt perspektiv hovedårsagen til, at renterne er faldet. Dertil kommer det faktum, at inflationen siden 2008-09 har ligget lavere end de to pct., der ellers er målsætningen for både den Europæiske Centralbank (ECB) og den amerikanske Federal Reserve.

Der er altså intet unaturligt i det lave renteniveau

Lavere inflation bidrager også til at reducere renterne.

Endelig hører det med til historien, at den såkaldte produktivitetsvækst – altså hvor meget vi producerer pr. arbejdstime – har udviklet sig overraskende svagt både i USA og Europa og sandelig også i Danmark. Det trækker også ned i renterne.

Der er altså intet unaturligt i det lave renteniveau, og der er en stigende enighed blandt økonomer om, at det lave renteniveau er kommet for at blive.

Så selvom det naturligvis for boligejerne er skønt at skulle betale lavere renter, så må man samtidig spørge sig selv om, hvorfor renterne er lave. Hvis de lave renter således afspejler lavere vækst og inflation, mere forsigtige investorer og forbrugere og – som vi har set på det seneste – direkte frygt for en ny global lavkonjunktur, så er der måske ikke så meget at juble over.

Sagt mere forsimplet, så er det måske nok rart med lavere renter, men hvis det afspejler, at risikoen, for at man mister sit job, er steget, og indkomstvæksten er aftaget, så der næppe særligt meget at fejre.

Og det er netop det, vi har set på boligmarkedet – hvis vi altså ser uden for Storkøbenhavn, hvor boligpriserne er steget pænt de sidste 8-10 år. Men mange steder i provinsen ligger boligpriserne fortsat på et lavere niveau end før 2008.

Vi skal ikke male fanden på væggen, for de lave renter afspejler på den positive side i høj grad det faktum, at dansk økonomi er ganske velpolstret, men altså desværre også den kendsgerning, at forventningerne til den danske vækst både på kort og lang sigt er relativt afdæmpede.

Om du, kære boligejer, skal grine eller græde bliver dermed et temperamentsspørgsmål.