Det kan ikke gå for langsomt med at tage drastiske metoder i brug, mener Pia Kjærsgaard.

»Jeg krydser fingre for, man formår at holde det i skak, inden der strømmer tusindvis mod Danmark.«

Sådan lød det fra Dansk Folkepartis udlændingeordfører i B.T. Live. Det skal ske via en såkaldt asylnødbremse. Hvordan nødbremsen skal tages i brug, var der meget stor interesse for hos B.T.s læsere. Det vender vi tilbage til.

Efter at Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, meddelte, at han åbner Tyrkiets grænser, har den danske regering gjort det klart, at man er parat til at bruge en asylnødbremse, hvor flygtninge og migranter vendes om ved den danske grænse, hvis tusindvis rejser op gennem Europa og frem til Danmark.

Pia Kjærsgaard frygter for konsekvenserne af Erdogans udmelding. Og i Grækenland har man skruet op for grænsekontrollen.

Hvordan skal asylnødbremsen helt praktisk få dem til at vende om?

»Vi skal sørge for, at de søger asyl i det første land, de kommer til. Så de skal sendes tilbage dertil.«

Hvad hvis der står 1.000 mennesker ved grænsen til Danmark?

»Vi skal indføre flere vagter ved grænsen. Det kommer til at koste, men det er på den lange bane bedre, end hvis de kommer ind i Danmark. Vi skal have flere grænsebetjente, fra politi og hjemmeværnet, hvis det udvikler sig. Der er ingen tvivl om, at vi skal styrke grænsen.«

I Grækenland bruger man for eksempel tåregas. Hvad er du villig til?

»Det er ikke mit ansvar. Vi skal bruge den nødvendige magt. Men det er de fagpersoner, som har ansvaret for at få det til at fungere, der skal vurdere det - ikke politikere. Om det så er politi eller militær, er det deres faglige ekspertise, det skal baseres på.«

Hvis der er en vanvidsbilist, blander jeg mig heller ikke i, hvordan politiet vil stoppe vedkommende Pia Kjærsgaard

Svigter vi ikke dem, der har ret til at få deres asylsag behandlet?

»Jeg synes ikke, vi svigter dem. Vi er hele tiden indstillet på at hjælpe dem i nærområderne.«

Hvor i nærområderne, hvis de for eksempel ikke kan sidde i en syrisk by, der bliver bombet?

»Så tæt på deres eget hjemland som overhovedet muligt.«

Når man snakker om at lave centre i nærområderne, er der bare ingen lande, som vil huse sådanne centre.

»Men der må vi have en fælles forståelse for, at sådan må det være.«

B.T.-følgeren Selina M. Wolfram forsøgte sig endnu en gang med at få svar fra Pia Kjærsgaard på spørgsmålet om, hvordan asylnødbremsen skal fungere:

'Jeg er nysgerrig.. Hvis folk ikke stopper ved grænsen, hvad er så forløbet? Kan I beskrive dette? Jeg tænker på, om man anholder folk, skyder varselsskud og i værste fald skud mod mennesker på flugt?'

»Jeg kan ikke svare på anden måde, end at det ikke er min opgave og aldrig skal være en politikers opgave. Det er helt klart noget, politiet eller forsvaret skal vurdere. Og så skal vi andre bakke op om det. Hvis der er en vanvidsbilist, blander jeg mig heller ikke i, hvordan politiet vil stoppe vedkommende,« svarede Pia Kjærsgaard.