Februar betyder fastelavnsbollesæson, og i København betyder det også høje priser, som mange mener har taget overhånd.

B.T.s Odense-journalist Malthe Henriksen havde sat sig for at finde ud af forskellen på priserne mellem bagerierne i Odense og i København, og forskellen forundrede både ham selv og en fynsk bager, som han havde snakket med.

»Jeg ringede til ejeren af Fru Lund Bageri i Odense for at snakke med ham om fastelavnsbolletendensen, som er i hele landet. Og det sjoveste, der kom ud af det her interview, var, da jeg nævnte priserne på fastelavnsboller i København, for han begyndte at grine.«

For priserne i København er generelt højere end i resten af Danmark, og ifølge B.T.s research er den dyreste fastelavnsbolle oppe at ramme 65 kroner – for en enkelt bolle til at fejre fastelavn med.

Men selvom priserne er høje i København, er det så alle pengene værd? Det satte B.T. Live sig for at finde ud af. Der blev indkøbt fire forskellige fastelavnsboller til en smagstest, hvor den dyreste endte med at koste 58 kroner.

Smagstesten var alt fra en fastelavnsbolle uden creme fra Føtex til 10 kroner og to fra Lagkagehuset til 35 kroner og den dyre Luksus Fastelavnsbolle med nougat og saltkaramel-flødecreme fra Andersen Bakery til 58 kroner.

Til venstre fastelavnsbollen fra Andersen Bakery og til højre den fra Føtex. Foto: B.T. Live Vis mere Til venstre fastelavnsbollen fra Andersen Bakery og til højre den fra Føtex. Foto: B.T. Live

»Ej okay, den er vild. Hold da ferie. Det er godt, det er virkelig godt,« lyder det fra Malthe Henriksen, som har svært ved at beskrive den enorme smagsoplevelse.

Og selv efter at smagstesten fortsætter med andre fastelavnsboller, så er han fortsat helt op at ringe over den dyre fastelavnsbolle fra Andersen Bakery med saltkaramel, som han egentlig ikke havde sat sin lid til.

»Jeg er stadig lidt oppe at køre over den dyre fastelavnsbolle, for den er virkelig god. Og uden tvivl vil jeg sige, at den dyre er den bedste. Også fordi den overraskede mig på en positiv måde,« fortæller Malthe Henriksen.

»Jeg har selv lyst til at udfordre dem nu, som siger, at det er for dyrt. Jeg bliver nødt til at spørge: 'Har I prøvet nogle af de her københavner-fastelavnsboller for lige selv at vurdere dem.' Personligt blev jeg selv overrasket og har rykket mig i forhold til, hvor gode de er.«