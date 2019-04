Valgkampen er i fuld gang, hvis nogen ikke skulle have bemærket det.

Valgdatoen er ikke kendt, men med aftalen om en ny sundhedsreform 26. marts blev det reelt udskrevet den dag.

Vi skal stemme enten den 26. maj sammen med valget til Europaparlamentet eller den 16./17. juni, som er den absolut sidste dato for et valg ifølge valgloven.

Valgkampen er altså reelt i fuld gang, og det bedste eksempel på dette var det pressemøde, som tre Venstre-ministre holdt i ugens løb. Her bedrev Troels Lund Poulsen, Ulla Tørnæs og Inger Støjberg efter eget udsagn ‘folkeoplysning’.

Pressemødet var indkaldt, kameraerne og fotograferne stod klar, journalisterne var talstærkt mødt op forberedt med kritiske spørgsmål til det kommende udspil. Dette pressemøde var dog anderledes. De tre ministre talte udelukkende om de fortrædeligheder, der ville have ramt Danmark, hvis Socialdemokraternes Mette Frederiksen havde været statsminister de seneste fire år.

På mødet fyldte en planche med store røde tal en del i baggrunden. 53.300 flere asylansøgere i Danmark, hvis Mette Frederiksen havde regeret, vel at mærke på De Radikales nåde. Morten Østergaard forsøgte i forrige uge at få udlændingepolitikken ind i den danske valgkamp med et ultimativt krav til Mette Frederiksens kommende socialdemokratiske regering.

Men Mette Frederiksen har stort set den samme udlændingepolitik som Dansk Folkeparti, så han blev afvist. Hurtigt og uden den store fanfare.

Derfor var det nødvendigt med de tre Venstre-ministre på et pressemøde, hvor opgaven var at få udlændingepolitikken ind i valgkampen igen og allerhelst koble Socialdemokraterne og Østergaard sammen.

Sådan er det i valgkampe. Det ene pressemøde følger det andet. Ofte om de andres politik.

Pressemødet var besynderligt, da valget ikke officielt er udskrevet. Men det var også besynderligt at observere de danske medier og deres politiske redaktioner. De blev i fællesskab nærmest fornærmede over pressemødet og udtrykte i skarpe kommentarer allerede under mødet, at det var under lavmålet.

Enkelte udtrykte efterfølgende, at tilliden var i fare mellem journalisterne og de politiske partier. Faktisk opførte flere mediers journalisters sig nærmest som kommentatorer i denne situation.

Der skal grundlæggende ikke være et tillidsforhold mellem partierne og medierne - især ikke under en valgkamp. Der skal være respekt for vores forskellige roller. Selvfølgelig skal man stole på, at de aftaler, der indgås mellem parterne, bliver overholdt.

Men generelt spiller vi på to forskellige hold og indimellem på to forskellige baner. Partierne er helt naturligt ude på at få omtale af deres egen politik, og hvis det ikke lykkes, så ønsker de negativ omtale af deres modstandere. Sådan er det i valgkampe og har været det til alle tider.

Vores opgave som medier er at dække pressemøder eller lade være. Det står ethvert medie frit for at vælge dækning eller ej, den afgørelse kan ikke overføres til partierne. Derfor er det lige så besynderligt, at adskillige politiske journalister efterfølgende havde travlt med at rose sig selv for den fælles afvisning af spin og tåge.

Journalister må via deres skarpe spørgsmål udstille det tomme indhold på pressemødet i stedet for at blive irriterede. Det er ganske enkelt ikke vores opgave at vurdere, om pressemøder skal indkaldes eller ej. Det beslutter partierne. Medierne dækker det eller lader være.

Valgkampen er i fuld gang, og udlændinge bliver en del af den, uanset om Venstres pressemøde var en fuser.