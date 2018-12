Nytåret nærmer sig, og jeg forstår godt, at du frygter det. Det er svært at være et moderne menneske, hvor man hele tiden skal være med på noderne.

Men fortvivl ikke, følg guiden nedenfor, således at du i 2019 bliver et meget, meget bedre menneske:

Ferierejsen: Alle andre tager til Spanien og Grækenland, så det gør du naturligvis ikke. Sammen med alle de andre street-smarte city-bohemer fra europæiske storbyer flyver du i stedet til Tromsø oppe i Nordnorge for at se nordlys og hvaler.

Alle skriver om det på Facebook. Det er så rent og ægte, at man mister mælet. Det har så også den fordel, at ingen får sagt, at det er røvsygt.

Det efterlader dig ganske vist som en afpillet og indesluttet mand, men det er lige præcis også forventningen til dig i det nye år. Ligesom sidste år

Tatovering: I 2019 vil det stadig være ret sejt at få den der tatovering. Den må gerne sno sig op ad halsen. Det ser ganske vist lidt dumt ud, når du engang som 75-årig bliver fragtet rundt i indkøbscentret i kørestol.

Men hvis du kan skaffe en handicaphjælper, der også har tatovering, kan I jo altid optræde med freakshow på centrets scene på Stortorvet lige ved siden af Hunkemøller og Imerco.

Branding: Hvis du er en kvinde, skal du fra nytår markedsføre dig som ukuelig og sej. Men du skal også være den sødeste i verden og like alt muligt og rose alle dine venner på Instagram.

Husk, at du mundtligt altid kan tale dårligt om dem bagefter. Hvis du er en mand, skal du naturligvis gennemføre en halvmaraton og en ironman.

Mad: I det nye år er det på tide, at du tager afsked med 60 års forskning i fødevarer og ernæring. Du opfinder i stedet din egen kostpyramide. Der er grønsager i toppen, i bunden og i midten. Dine børn bliver muligvis lidt blege, men det er heller ikke godt at se alt for solbrændt ud.

Og kød er helt ude i 2019. Man skal ikke slå dyr ihjel og spise dem bagefter, heller ikke selv om de fleste dyr rent faktisk selv gør det.

Du ved med dig selv, at vi over tid kan få alle dyr til at opføre sig ordentligt. Krokodiller og løver kan godt lide grønkål, hvis de bare prøver.

Man skal ikke finde sig i noget fra de røvhuller, de skal bare have et NEJ lige i synet

Politik: Vi skal til hele to valg i 2019. Du skal naturligvis begge gange stemme for forandring. Det betyder ikke så meget, hvad den går ud på, for forandring er det samme som forbedring.

Hvis vi også får en folkeafstemning, skal du stemme NEJ, uanset hvad de spørger dig om. Man skal ikke finde sig i noget fra de røvhuller, de skal bare have et NEJ lige i synet.

Samliv: Hvis du er en mand, skal du i det nye år bide tænderne endnu mere sammen og holde ud. Hvis hun siger, du skal gøre et-eller-andet, skal du skynde dig at gøre det. Ellers går hun fra dig, og det er det værste, der kan ske. Bagefter skal du sidde tavs ovre i sofaen med rundhalset sweater og bløde sko.

Hvis du er en kvinde, skal du gå fra din partner. Han var ellers så sej, da I mødte hinanden, men nu er han helt anderledes. Han sidder bare ovre i sofaen og er tavs.

Beklædning: Det bliver svært for kvinderne at finde det rigtige tøj i 2019, for bladene fortæller hele tiden noget forskelligt. Du skal derfor finde din egen stil, det kan f.eks. være sort nederdel, sorte sneakers, sort bluse og så lige et armbånd i pang-farver.

Hvis du er en mand, skal du bare fortsætte med at gå i bløde sko og Frank Hvam-kasket. Du kan evt. også købe en hættetrøje.

Det får dig ganske vist til at ligne et barn, men så er du i det mindste fri for, at kvinderne vil giftes med dig, sådan at du skal støvsuge og sidde ovre i sofaen og være tavs.

Stil: 'Fuck' vil stadig være det store ord, også i 2019. Du skal blive ved med at sige fuck hele tiden. Og du må gerne finde på nye sætninger.

»Fuck for et pænt juletræ« og »fuck, hvor er jeg træt af min fucking sagsbehandler.«

Fucking godt nytår til hele nationen!