'Forbyd skolemælk' var det klare budskab fra Veganerpartiet i Facebook Live på B.T. onsdag.

Skolemælken er nemlig et levn fra fortiden, mener partiet, der har fik hundredevis af B.T.’s følgere på nakken.

Partiformand Michael Monberg var inviteret i studiet, hvor han argumenterede for at sløjfe skolemælken til stor opstandelse for mange af seerne.

»Mælk er en højst uetisk fødevare,« begyndte Michael Monberg.

Forældre kan kan give deres børn vand, juice eller cola med, så hvorfor ikke også mælk?

»Køerne bliver tvangsinsemineret, og deres kalve bliver taget fra dem lige efter fødslen. Er det en hunkalv, indgår den i mælkeproduktionen og bliver udsat for det samme, og hvis det er en hankalv, bliver den fedet op i typisk et års tid, inden den bliver slået ihjel og på den måde indgår som en del af kødindustrien,« lød det fra Michael Monberg, der selv er vokset op med skolemælk og har haft mælk i køleskabet, inden han selv blev veganer for ca. tre år siden.

Skolemælk er et lev fra fortiden, mener han.

»Jeg synes ikke, at vi i 2019 skal bruge vores skattepenge på det, ligesom folkeskolen ikke skal være en kanal for en enkelt industris produkter.«

Det fik blandt andet Mette Lauridsen til at fare til tasterne.

»Selvfølgelig skal skolemælk ikke forbydes! Hvorfor skal det trækkes ned over hovedet på os ikke-veganere? Vi tvinger sgu da heller ikke veganere til at spise kød og drikke mælk? Vorherre bevares,« skrev hun under liveudsendelsen.

»Forældre kan kan give deres børn vand, juice eller cola med, så hvorfor ikke også mælk? Hvorfor skal skolen være ramme for et eneste produkt?«

Veganerpartiets forslag om helt at forbyde skolemælk til folkeskolebørn finder ikke opbakning i Venstre.

»Det handler ikke om at understøtte en særlig industri, men om barnets tarv. Mælk og mejeriprodukter er en helt naturlig del af en sund og varieret kost. Derfor er det udmærket at tilbyde skolemælk,« siger Venstres sundhedsordfører, Jane Heitmann.

Vi har set adskillige tilfælde, hvor børn er blevet alvorligt syge, fordi de kun er blevet tilbudt vegansk kost

»Vi har set adskillige tilfælde, hvor børn er blevet alvorligt syge, fordi de kun er blevet tilbudt vegansk kost. Det skal man være opmærksom på,« fortsætter hun.

Og så har forældrene mulighed for at takke ja eller nej til tilbuddet om skolemælk, understreger Jane Heitmann.

Se hele live-interviewet med Kim Novaa i videoen her i artiklen.

Her kan du også se Michael Monberg svare på flere seerspørgsmål.