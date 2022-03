Børn og unge født efter 2010 skal ikke kunne købe cigaretter eller andre tobaksprodukter.

Det er hovedbudskabet i et nyt forslag, som regeringen arbejder på.

»Rygning er så farligt, at det er nødvendigt, at politikerne skal sikre en fremtid, hvor ingen ryger,« siger direktør i Statens Institut for Folkesundhed Morten Grønbæk til Altinget.

Men er et totalt forbud mod rygning svaret på, hvordan man forhindrer at børn og unge begynder på den usunde vane?

Den debat kan du følge i Facebook Live, hvor landsformand for Radikal Ungdom Jacob Robsøe er gæst. Du kan komme med kommentarer eller stille spørgsmål til Jacob på B.T.s Facebook-side.