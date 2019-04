»SKINNY BITCHES!«

Fotografen Mathilde Grafströms fotos af nøgne kvinder har skabt forargelse.

Hun har netop været aktuel med en udstilling midt på Nytorv ved Strøget i København.

Billederne af de nøgne kvinder er taget i naturen og har til formål at bekæmpe det negative selvbillede, mange kvinder har af deres kroppe, forklarede Mathilde Grafström, da hun medvirkede i Facebook-live på B.T. tirsdag.

Foto: Mathilde Grafström

»Jeg kæmper selv med den smertefulde tanke, at jeg ikke er smuk nok. Der findes faktisk billeder af mig, hvor jeg ser smuk ud, men jeg kan ikke se, det er mig, for det passer ikke ind i min selvopfattelse. Så det føles, som om det er en anden. Men ser jeg billeder af mig selv, hvor jeg ser træt eller sur ud, tænker jeg med det samme, at det er typisk mig,« sagde hun.

Mathilde Grafström var på Nytorv hver dag, mens udstillingen stod på, for at observere folks reaktioner. Mange kvinder gik i vrede og beskyldte hende for kun at vælge tynde og smukke modeller, fortalte hun. Men faktisk kæmper mange af modellerne selv med et negativt selvbillede.

»Jeg viser billeder af helt almindelige piger, som har en masse forskellige negative tanker om sig selv. Men her ser de super smukke ud. De provokerer mange kvinder, som ser udstillingen. For de har det samme problem. Og så ser de ikke billederne af dem, der ikke er særligt tynde,« sagde Mathilde Grafström.

Da hun viste billederne af kvinders kønsdele for B.T.s Facebook-følgere, blev flere også forargede.

Annette Slivsgaard ville ikke se nøgenbilleder af fremmede kvinder, skrev hun, og hun blev bakket op af Jytte Erna Kiilerich:

»Personligt er jeg den, jeg er, og bruger stadig læbestift. Og fjern så de billeder af vores dele, som ikke kommer andre ved end os.«

»Annette, vi er alle født nøgne. Det er ikke farligt at være nøgen. Og nøgenhed behøver ikke være seksuelt,« svarede Lars Vangsgaard Christensen.

»Jeg går ind for frihed, så ingen er tvunget til at se billederne. Hvis jeg var hende, ville jeg måske reflektere lidt over, hvor den holdning kommer fra. Jeg har et budskab, som jeg gerne vil ud med. Og det er fint nok, hvis alle ikke er enige i det,« lød reaktionen fra Mathilde Grafström.

Foto: Mathilde Grafström

Mænd er til gengæld gode til at beundre kvinder, og det afspejler Lars Vangsgaard Christensens svar, fulgte hun op.

»Faktisk kom flere mænd hen til mig og sagde den samme sætning til mig: 'Kvinder er bare det smukkeste, der findes. Hvis vi bare kunne få lov til at beundre dem', var så den næste sætning, de sagde,« sagde Mathilde Grafström og uddybede:

»Jeg tror, vi kvinder har en vane med at sammenligne os. Og hele pointen med billederne er, at det slet ikke er nødvendigt. For vi rummer alle sammen en skønhed, hvis vi bare kunne give slip på den negative selvopfattelse.«

Men hvordan giver man så slip på de negative tanker, spurgte debatredaktør Sanne Fahnøe.

»Det er hårdt arbejde. Jeg gør det selv på den måde, at hver gang jeg møder en kontrast til min egen opfattelse af mig selv, er det oplagt at hive de ubevidste tanker frem og spørge mig selv, om det er sandt.«