Det skal være slut med at have dårlig samvittighed over at sende halvsyge børn i skole eller institution.

Det mener Mette Stenby Andresen, som er blandt medstillerne af et borgerforslag, der i øjeblikket har indsamlet over 34.000 af de nødvendige 50.000 underskrifter, der skal til for at få det taget op i Folketinget.

»Det er en dårlig deal for samfundet,« sagde hun i B.T. Live på Facebook om den ordning, der giver forældrene ret til at blive hjemme fra arbejde på barnets første sygedag, som i dag indgår som en del af de flestes ansættelseskontrakter eller overenskomst.

De syge børn, som kræver hjemmepleje, får ikke den opmærksomhed, de har brug for, mener hun, fordi deres forældre ikke nødvendigvis har mulighed for at blive hjemme, fordi de skal tilbage på jobbet.

Skal forældre have lov til at blive hjemme under hele barnets sygeperiode?

Det er heller ikke alle, der har mulighed for at tilkalde bedsteforældre eller andre, der kan passe det syge barn.

»Den omsorg, man kan tilbyde sit barn, kommer an på, hvilket arbejde man har, og det er et ulige vilkår for barnet,« sagde Mette Stenby Andresen og pegede på, at det ofte er mødrene, der ender med at blive hjemme.

»I dag er der kvinder, der går på deltid, får mere fleksible job eller helt stopper med at arbejde. De kunne måske have mulighed for at blive i arbejde, få mere arbejde eller gå op i tid, hvis de vidste, at de havde mulighed for at blive hjemme, når deres børn var syge,« fortsatte hun.

Derfor ønsker Mette Stenby Andresen, at der i stedet ved lov bliver indført en mulighed for, at forældre får mulighed for at passe deres barn i hele sygeperioden og stadig modtage kompensation.

Hun har hentet inspiration i Sverige.

Der har man nemlig en lovgivning, hvor forældre har ret til at passe deres syge børn i hele sygeperioden, indtil de fylder 12, og stadig modtage op til 80 procent af dagpengesatsen fra statens forsikringskasse, som arbejdsgiverne er med til at betale til.

Kan det ikke gå hen og blive en glidebane, at de mindste småting giver anledning til at blive hjemme?

»Nej, det tror jeg ikke, hvis man ser på Sverige, så har hver forælder i gennemsnit taget 7,5 dage fri om året, så det er langtfra flere uger, som forældrene tager fri. Der tænker jeg, at det er langtfra urimeligt i forhold til, hvor syge små børn kan være.«

Bliver det ikke et ligestillingsproblem, at det så kommer til at være kvinder, der skal tage sygedagene?

»På nuværende tidspunkt, så kan det godt ske. Der er meget, vi skal arbejde med bagved, da kvinder generelt får mindre i løn end mænd. Så længe der er det, så vil det nok oftere være kvinderne, der tager sygedagene med barnet, hvor man ikke får løn,« forklarer Mette Stenby Andresen.

Lovforslaget har på nuværende tidspunkt fået 34.385 underskrifter og modtog også stor opbakning under B.T.s Live-debat.