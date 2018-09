Jeg bor i en campingvogn. Sådan rigtigt.

Det er mit hjem på lidt over 20 kvadratmeter, som jeg deler med mand og to børn (en ni meters LMC – jojo, den slags går campister meget op i). Det er midlertidigt, javel, men to måneder med campingliv bliver det da til.

Og lige bortset fra, at vi bor i byggerod og har alle vores ejendele i 117 plastikposer, som vi ikke kan finde rundt i, så er det faktisk ret hyggeligt. Jeg kan for min del sige, at jeg næppe nogensinde har sovet bedre.

Campingvogne i dag er jo super hightech. Der er gulvvarme, varmt vand i hanerne, bruseniche og hyggelig belysning. Og faktisk må jeg sige, at det er sådan, jeg bedst kender til det at campere. Fra jeg var 10-15 år, boede jeg stort set hver weekend samt hele sommeren i en campingvogn med mine forældre.

Vi kan stå med nogle generationer, der kommer voldsomt bagud økonomisk, når de bliver ældre

De turnerede rundt i Danmark, og for det første var hotelværelser en dyr løsning, og for det næste savnede vi noget hjemligt, så dér kom campingvognen ind i billedet. Vi havde dengang en finsk vogn, en Solifer, som kunne holde 20 graders varme i 25 graders kulde. Det fik vi testet i vinteren 86/87, hvis nogen husker den.

Der er en særlig duft, en særlig stemning i sådan en fætter. Og så har det den lille fordel, at man opdager, hvor utrolig lidt man behøver. Indrømmet: Jeg drømmer om et langt karbad og en pæn kjole, men det må så vente. Det er etagevask på de gode dage og truckerbad på de mindre gode.

Med til historien hører selvfølgelig, at det er en selvvalgt boligsituation, som pågår, mens vi renoverer det hus, vi har købt. Jeg havde unægtelig været mere klemt ved det, hvis jeg boede i en trailerpark uden udsigt til en fast bopæl. Så for god ordens skyld: Min situation er ren luksus.

Det leder mine tanker hen på en artikel, der var i Børsen i sidste uge, hvor senioradvokat Henrik Westermann efterlyste mere forskning på boligområdet, når det gælder de unges køb af fast ejendom. Og jeg vil gerne bakke ham op, for jeg er ærligt talt bekymret, hvad det angår. Måske uden grund, men hvis jeg får ret, bliver det for sent at rette op på den problematik.

Jeg er ærligt talt bekymret, hvad det angår

Sagen er den, at færre og færre unge investerer i fast ejendom. De fravælger det. Man ved blot ikke, hvorfor de fravælger det. Tager man renten, indtjeningen og boligpriserne i betragtning, så er det ikke blevet sværere for unge mennesker i dag at investere i egen bolig. Da jeg uddannede mig til ejendomsmægler i begyndelsen af 90’erne handlede vi med annuitetslån med en rente på 18%. Det var ikke morsomt, kan jeg hilse at sige.

Jeg bemærker, at flere banker siger, at du skal få dig en boliggæld, inden du fylder 30, ellers er du på den. Jeg nåede ikke selv med på den vogn, og det var måske en af årsagerne til, at jeg måtte starte min løbebane som ejer af fast ejendom i Sverige, da det i 2002 stadig var fordelagtigt at bosætte sig på den anden side af Sundet.

Jeg ved godt, det er drønkedeligt og oldschool at snakke fast ejendom og pension. Jeg tror – men det står helt for egen regning – at mange unge mennesker føler, de bliver bundet og mister frihed, når de skal træffe beslutninger om de her ting, men jeg synes faktisk, det er omvendt: Rigtig investering giver langsigtet frihed.

Jeg er helt på det rene med, at der er mange, der ikke har midlerne eller på anden måde overskud til det der med fast ejendom, så jeg prøver ikke at slå nogen oven i hovedet med, at det også er for dårligt. Men der er noget sært ved, at flere og flere rent faktisk har råd, men ikke handler.

Min bekymring går på, at vi kan stå med nogle generationer, der kommer voldsomt bagud økonomisk, når de bliver ældre. Jeg selv er nået dertil nu, hvor jeg kan begynde at høste lidt fordele. Jeg startede med nul og havde ikke penge med hjemmefra, så den skal ingen skyde mig i skoene.

Mine nuværende midler kommer udelukkende fra ejendomskøb og salg, og måske går det først op for mig nu, hvad det giver af frihed og råderum. Min pointe er, at jeg ville ønske, alle kunne få den oplevelse. Med eller uden campingvogn foran.