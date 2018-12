Simone måtte forlade sin svogers bryllup, da en tjener forbød hende at amme.

»Jeg er rasende og dybt skuffet over, at man i 2018 ikke kan amme sit barn på en restaurant,« siger hun til B.T.

Når Villads på tre måneder sover lur, foregår det næsten altid ved mors bryst.

»Han falder i søvn med babs i munden, og så ligger han der, indtil han vågner. Det kan tage alt lige fra en halv time til to eller tre timer,« siger Simone Reinhold Kramer Kluw.

Forleden var hun til sin mands brors bryllup på Herning Rådhus. Efter vielsen gik de omkring 15 bryllupsgæster over på Restaurant Sankt Jørgen for at spise frokost.

Da de ankom til restauranten, som ligger på Hotel Eyde, spurgte Simone to kvindelige tjenere, om hun måtte amme sin søn.

»Min mavefornemmelse sagde, at jeg skulle spørge om lov. Jeg var i en fremmed by. Jeg var på et sted, hvor jeg aldrig havde været før. Det var af ren og skær pli,« siger hun.

Svaret fra den ene tjener kom noget bag på Simone:

»Hun sagde meget stramt, at det måtte jeg ikke. Hvis jeg ville amme, skulle jeg gå ind i et lukket rum. Eller også måtte jeg amme ude ved hotellets indgang,« fortæller hun.

Simone havde ikke lyst til at forlade selskabet, så hun satte sig ned og bestilte en vegetarret. Men efter få bidder, begyndte Villads at give lyd fra sig.

»Min søn begyndte at blive sur og utilfreds, fordi han var sulten. Så jeg stillede mig ved indgangen og ammede ham,« fortæller Simone Reinholdt Kramer Kluw.

Situationen bragte hendes mand, Lars Lund Jensen, i et vanskeligt dilemma: Skulle han blive til sin brors bryllup eller gå ud til sin kone?

»Hvis jeg bare havde været der med min hustru og min søn, havde vi forladt restauranten på stedet,« siger han.

Ude ved indgangen blev Simone mere og mere rasende.

»Jeg havde lyst til at spørge alle gæster i restauranten, om de havde noget imod, at jeg ammede. Men samtidig havde jeg ikke lyst til at lave en scene på min svogers store dag,« siger Simone Reinholdt Kramer Kluw.

Da hun kom hjem, fik følelserne frit løb på Facebook. Hun skrev et harmdirrende indlæg på restaurantens profil. Indlægget har ført til en strøm af indlæg fra vrede herningensere, der truer med at boykotte restauranten.

På Restaurant Sankt Jørgen har salgschef Lone Nissen en anden opfattelse af situationen. Hun mener ikke, Simone har fået decideret forbud mod at amme sit barn:

»Tjeneren tilbyder hende - også for hendes egen skyld - at hun kan sidde i en lille hyggelig stue ved siden af. Det accepterede hun, og vi var i den tro, at hun var tilfreds med det, indtil vi læste hendes opslag på Facebook.«

Hvorfor henviser I til et andet lokale?

»Det er det, vi altid gør, og altid har gjort. Det er en politik vi har. Nogle gæster har ikke noget imod, at der bliver ammet i restauranten, mens andre måske ikke bryder sig om det. Derfor tilbyder vi altid et alternativ.«

Hvad var der sket, hvis hun havde ammet i selve restauranten?

»Hvis hun havde indgivet en ammeklage, ville vi ganske givet have tilladt det. Vi har aldrig bortvist nogen, fordi de ammede.«