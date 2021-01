»Når man kommer ind og oplever de vanvittige vilkår, så bliver man overrasket og kan ikke forklare det til nogen.«

Sådan forklarer gruppeformand for SF Jacob Mark politikernes egne løn- og pensionsvilkår.

Socialdemokratiet slog ellers fast i 2019, at der ville komme en reform i løbet af det næste år efter pres fra befolkningen om at få ændret de lukrative forhold. Socialdemokratiets gruppeformand, Leif Lahn Jensen, skyder skylden på coronaen, hvor fokussen har været på at få samfundet gennem krisen.

Du rider jo lidt på en folkeafstemning. Men hvorfor er der ikke sket noget endnu?

»Der er sket ændringer, siden jeg kom ind i Folketinget som 23-årig knejt for fem år siden. Når man kommer ind og oplever de vanvittige vilkår, så bliver man overrasket og kan ikke forklare det til nogen.«

Så meget tjener en folketingspolitiker om måneden Vederlag: 57.614,92 kroner. Skattefrit omkostningstillæg: 5.274,75 kroner. Pension efter fem år i Folketinget: 8.941,62 kroner. Pension efter 20 år i Folketinget: 31.364,44 kroner. Pensionen afhænger af medlemsperioden. Den er støt stigende, for hvert år man er medlem. Kilde: Folketinget

Efter fem år i Folketinget får du så allerede knap 9.000 kroner i pension om måneden. Hvorfor er det så vildt?

»Ja, og snart kommer jeg op på 10.000. Jeg har døbt det tjenestemandspensioner på speed. Fordi det er det, det er. Man kan ikke forklare det, og man kan ikke forsvare det. Derfor skal det laves om.«

»Det er heldigvis blevet lavet om, at folketingsmedlemmer kan gå på pension, når de blev 60 år, mens alderen for den almene danskers pensionsalder steg. Nu følger det folkets pensionsalder.«

Jacob Mark understreger også, at SF nu vil have folketingspensionen afskaffet og gjort det til en almindelig opsparingsbaseret pensionsordning. Samtidig mener partiet, at lønnen ikke skal stige tilsvarende, som en vederlagskommission foreslog i 2014, men der er stadig ikke sket noget på området.

Er politikernes pension for høj?

»Tøsedrenge!«

Sådan beskrev Venstres Jan E. Jørgensen blandt andet SF's ageren i forhandlingerne i et Facebook-opslag i 2016. Det handlede om en højere løn til folketingspolitikerne, der gik i vasken, da flere partier ikke var med på den idé.

'Jeg kan ikke forklare, hvorfor folketingsmedlemmer skal være dem, der tjener mindst, når man sidder til forhandlinger i et ministerium. Samtlige embedsmænd rundt om bordet tjener mere,' skrev han dengang i opslaget.

'Når man ikke vil betale mere, så skal man ikke forvente, at dygtige, veluddannede mænd og kvinder vil kvitte jobbet til fordel for et højst usikkert job som politiker.'

Man har jo faktisk forringet alle danskeres pensionsordning uden at hæve lønnen

Men er det ikke meget fair, at Venstre og Socialdemokratiet mener, at lønnen skal stige, hvis der laves om på pensionen? Det er jo også tilfældet for en normal lønmodtager. Man kan jo ikke tage løn fra folk.

»Man har jo faktisk forringet alle danskeres pensionsordning uden at hæve lønnen. Man har lige hævet pensionsalderen igen i efteråret, men der sker ikke en tilsvarende stigning i løn.«

»Det hænger overhovedet ikke sammen.«

Leif Lahn Jensens begrundelse er stadig den samme.

»Corona var så vigtigt, og derfor tror jeg også, de fleste har respekt for, at det var nogle ting, vi måtte lade ligge. Men nu har jeg overtaget posten som gruppeformand, og så må vi kigge på det, når jeg mener, vi er klar til det,« siger han til DR.