Om lidt kommer regeringen med sit forslag til en ny finanslov.

I de sidste tre år har regeringen skåret ned og kastet om sig med skattesænkninger – men det sikrer altså ikke større tryghed for lønmodtagerne, tværtimod! Kære regering, der skal nye boller på suppen! Her er 5 gode input til en rigtig prioritering af fællesskabets penge:

1) Tiden er til at investere i vores fælles velfærd, så vi trygt kan passe vores arbejde, mens andre tager godt hånd om vores børn, syge og ældre. Vi ved, at der i fremtiden kommer flere ældre, derfor har vi bl.a. brug for flere pladser og personale i ældreplejen og på sygehusene.

Befolkningsudviklingen betyder, at det offentlige forbrug skal stige med 0,6 procent årligt, hvis vi bare skal fastholde det serviceniveau, som vi kender i dag. Og der skal mere til, hvis der også skal være råd til at udvikle velfærden.

Et stærkt velfærdssamfund er med til at skabe et Danmark, hvor vi er mere rige, lige og trygge

Regeringen vil kun lade det offentlige forbrug vokse med 0,3 procent, hvilket altså er langt fra nok. Et stærkt velfærdssamfund er med til at skabe et Danmark, hvor vi er mere rige, lige og trygge. Prioritér nu at fremtidssikre velfærden.

2) Arbejdsmiljøet skal forbedres! Både det fysiske og psykiske, så flere kan holde til deres job. Det nytter ikke at skrue vores pensionsalder op uden at forudsætningerne for et længere arbejdsliv er til stede!

Alligevel har regeringen beskåret arbejdsmiljøets politibetjent, Arbejdstilsynet, voldsomt. Vil regeringen sikre tryghed hos lønmodtagerne, bør der som minimum tilføres 100 mio. kr ekstra til Arbejdstilsynet.

3) Fjern besparelserne og invester i stedet i erhvervsskolerne for at fremtidssikre dem! Vi har som land brug for, at flere unge vælger at blive faglærte. De unge skal trygt kunne vælge uddannelsen som elektriker eller social- og sundhedsassistent - uden frygt for, at skolen må fyre lærere på stribe eller ikke har råd til nyt udstyr.

Styrk kampen imod social dumping, så færre bliver udnyttet af uærlige arbejdsgivere

4) Styrk kampen imod social dumping, så færre bliver udnyttet af uærlige arbejdsgivere. Det kræver flere penge til kontrol og en større permanent indsats mod arbejde, der ikke flugter med vores danske overenskomster.

5) LO foreslår at løfte den maksimale årlige dagpengesats. Vi må stoppe udhulingen af dagpengene, så lønmodtagerne ikke skal frygte at gå fra hus og hjem, hvis man mister jobbet. Vi skal have et sikkerhedsnet i Danmark, der giver lønmodtagerne mere tryghed.

Det går godt for dansk økonomi. Det er nu, vi skal sørge for at få alle med på vognen og ruste os til fremtiden. Efter mange års nedskæringer er det på tide, at regeringen vælger en anden vej og investerer i trygheden ved dette års finanslov! Man har da i hvert fald lov at håbe.